Emergencia y debates históricos
En medio de las inundaciones en Córdoba, que han dejado a más de 156.000 personas afectadas, el presidente Petro decidió centrarse en dar un debate histórico acerca del uso de las tierras donde ocurrió la emergencia
[Esta es la versión digital del newsletter semanal de Colombia, que se envía todos los miércoles. Si quiere suscribirse, puede hacerlo a través de este enlace.]
Hola, lectores:
Córdoba está bajo el agua y más de 156.000 personas han resultado afectadas por el frente de invierno que dejó inundaciones sin precedentes en amplios sectores de ese departamento. Ante la emergencia, que anegó a varios barrios de Montería, la capital, el presidente ha reaccionado enojado y señalando posibles culpables. A través de X y también durante un consejo de ministros, el mandatario decidió centrarse en dar un debate histórico acerca del uso de las tierras donde ocurrieron las inundaciones. “Alrededor del agua es que se desata el conflicto. ¿Cómo vamos a solucionar la inundación en Córdoba sin recuperar la Ciénaga si no recuperamos las tierras de quienes les quitaron a sangre y fuego?”, dijo tras un largo paréntesis en el que habló de su viaje a la isla de Gorgona. Petro criticó a quienes le piden que se concentre en la acción ante la emergencia. Una vez más contrapuso lo simbólico a lo pragmático.
Hasta el director de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, dijo que no es momento para esos debates. “Me valió un regaño del presidente decir que la prioridad de hoy no son los debates históricos, sino responder a las personas afectadas. Pero decir eso no implica que yo desconozca esos debates”, afirmó a este diario desde Montería, donde dio un balance de la entrega de más 70 toneladas de asistencia humanitaria, colchonetas y kits de asistencia para las víctimas.
Las lluvias, ha informado el Gobierno, superaron todas las expectativas. Pero el presidente ha insistido en culpar a la junta directiva de la represa de Urrá, porque, según él, mantuvo las cotas de agua por encima para obtener ganancias. En esa junta hay presencia de varios funcionarios del Gobierno. La realidad es que esa presa, construida en el 2000 tras un proceso que suscitó fuertes resistencias sociales, y que solo acabó cuando varios líderes sociales fueron asesinados, tiene borde libre. Es decir, ante el exceso de lluvias, no puede moderar el agua. Durante el consejo de ministros de este martes, habló Marta Domicó, la líder embera katío, hija de Kimmy Pernía Domicó, quien fue desaparecido tras advertir que la represa no podía evitar graves inundaciones y alteraría el curso del río Sinú.
El presidente aprovechó también la oportunidad para insistir en la declaratoria de una nueva emergencia económica y anunciar que podría ejecutar recursos por decreto. “Vamos a dar hasta mañana (por el miércoles); tenemos un problema de tiempos y también de decisiones de la Corte Constitucional. Mañana tendríamos que ver en qué momento se decreta la emergencia, si es ellos pueden levantar o nos toca ir a la convocatoria (de una nueva emergencia) y tener a todos los ministros juntos para que podamos trabajar el decreto”.
En medio de esta crisis climática que amenaza con empeorar- cuando llegue la temporada usual de lluvias de abril- Petro aseguró en el consejo de ministros que existe un plan, otro, para atentar contra su vida. “Anoche no pude aterrizar porque me informaron que al helicóptero donde venía con mis hijas le iban a disparar”, denunció en un encuentro que solo este martes duró 4 horas y 40 minutos, que se suman a otras tres horas de la noche del lunes, todo ello mientras miles de viviendas y decenas de miles de hectáreas seguían bajo el agua.
Otras historias
Esta es una breve selección de otras historias recomendadas de EL PAÍS América Colombia:
- El expresidente colombiano Andrés Pastrana, bajo presión por su relación con el magnate pederasta Jeffrey Epstein. Los últimos documentos revelados por Estados Unidos muestran que el exmandatario mantuvo vínculos con el círculo íntimo del millonario durante años.
- La presión que logró la liberación de Aida Quilcué. La senadora indígena estuvo cuatro horas retenida este martes, tras ser interceptada por hombres armados en una vía del Cauca.
- La imputación a Ricardo Roa se vuelve un lastre político para Ecopetrol. La permanencia del presidente en la petrolera de mayoría estatal se ha convertido en el principal riesgo reputacional de la compañía.
- Bogotá, en riesgo extremo de violencia y fraude para las elecciones del 8 de marzo. Amenazas políticas, ataques a la prensa y alertas por clientelismo explican la inclusión de la capital en la categoría más alta de riesgo electoral, aunque los expertos aseguran que la ciudad no es homogénea.
- Las redes sociales, el método de moda para vincular menores a los conflictos en Colombia, México y Ucrania. Una alianza de investigadores de los tres países, liderada por colombianos, muestra el uso de TikTok, Facebook y Telegram en algunos de los conflictos armados más complejos del mundo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.