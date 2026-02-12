Emergencia y debates históricos

En medio de las inundaciones en Córdoba, que han dejado a más de 156.000 personas afectadas, el presidente Petro decidió centrarse en dar un debate histórico acerca del uso de las tierras donde ocurrió la emergencia

‌Córdoba está bajo el agua y más de 156.000 personas han resultado afectadas por el frente de invierno que dejó inundaciones sin precedentes en amplios sectores de ese departamento. Ante la emergencia, que anegó a varios barrios de Montería, la capital, el presidente ha reaccionado enojado y señalando posibles culpables. A través de X y también durante un consejo de ministros, el mandatario decidió centrarse en dar un debate histórico acerca del uso de las tierras donde ocurrieron las inundaciones. “Alrededor del agua es que se desata el conflicto. ¿Cómo vamos a solucionar la inundación en Córdoba sin recuperar la Ciénaga si no recuperamos las tierras de quienes les quitaron a sangre y fuego?”, dijo tras un largo paréntesis en el que habló de su viaje a la isla de Gorgona. Petro criticó a quienes le piden que se concentre en la acción ante la emergencia. Una vez más contrapuso lo simbólico a lo pragmático.

‌Hasta el director de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, dijo que no es momento para esos debates. “Me valió un regaño del presidente decir que la prioridad de hoy no son los debates históricos, sino responder a las personas afectadas. Pero decir eso no implica que yo desconozca esos debates”, afirmó a este diario desde Montería, donde dio un balance de la entrega de más 70 toneladas de asistencia humanitaria, colchonetas y kits de asistencia para las víctimas.

‌Las lluvias, ha informado el Gobierno, superaron todas las expectativas. Pero el presidente ha insistido en culpar a la junta directiva de la represa de Urrá, porque, según él, mantuvo las cotas de agua por encima para obtener ganancias. En esa junta hay presencia de varios funcionarios del Gobierno. La realidad es que esa presa, construida en el 2000 tras un proceso que suscitó fuertes resistencias sociales, y que solo acabó cuando varios líderes sociales fueron asesinados, tiene borde libre. Es decir, ante el exceso de lluvias, no puede moderar el agua. Durante el consejo de ministros de este martes, habló Marta Domicó, la líder embera katío, hija de Kimmy Pernía Domicó, quien fue desaparecido tras advertir que la represa no podía evitar graves inundaciones y alteraría el curso del río Sinú.

‌El presidente aprovechó también la oportunidad para insistir en la declaratoria de una nueva emergencia económica y anunciar que podría ejecutar recursos por decreto. “Vamos a dar hasta mañana (por el miércoles); tenemos un problema de tiempos y también de decisiones de la Corte Constitucional. Mañana tendríamos que ver en qué momento se decreta la emergencia, si es ellos pueden levantar o nos toca ir a la convocatoria (de una nueva emergencia) y tener a todos los ministros juntos para que podamos trabajar el decreto”.

‌En medio de esta crisis climática que amenaza con empeorar- cuando llegue la temporada usual de lluvias de abril- Petro aseguró en el consejo de ministros que existe un plan, otro, para atentar contra su vida. “Anoche no pude aterrizar porque me informaron que al helicóptero donde venía con mis hijas le iban a disparar”, denunció en un encuentro que solo este martes duró 4 horas y 40 minutos, que se suman a otras tres horas de la noche del lunes, todo ello mientras miles de viviendas y decenas de miles de hectáreas seguían bajo el agua.

