Daniel García-Peña, un historiador con estudios en resolución de conflictos, fue quien logró desactivar uno de los conflictos internacionales más importantes que se nos avecinaba si la reunión hubiera salido mal

¡Buenos días! Como ya sabrán, la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump salió muy bien. El estadounidense la calificó como un “gran honor” al tiempo que firmó una foto de ambos como “I love Colombia”. El colombiano, por su parte, le puso un 9 en escala de 10 y dijo que hablaron de Venezuela, de energías limpias y narcotráfico en el encuentro que duró dos horas a puerta cerrada. La mayoría de los colombianos respiró aliviado porque, tras meses de tensiones y choques públicos, se temía lo peor. Era, además, un encuentro impredecible entre dos hombres volcánicos. Y escribo “la mayoría” porque un amplio sector de la derecha apostaba a que saliera mal. Aún después de saber que tuvo un buen resultado, sectores de oposición siguen centrados en si Trump lo invitó o si Petro pidió que lo invitaran.

Al mediodía del martes, la expectativa por la reunión se veía en los televisores de muchos negocios en las principales ciudades y, a falta de información durante el encuentro, la prensa analizaba hasta la pinta de Petro en la primera foto que se publicó oficialmente. Comenzaron los análisis sobre si la risa del uno era con los ojos o si la otra era amplia como la de Trump. La verdad es que la postal reflejaba una conversación relajada: Trump inclinado sobre la silla y Petro, cómodo en posición cercana al estadounidense. Un documento titulado “Colombia: America’s #1 ally against narcoterrorists” se veía en las manos de varios de los funcionarios colombianos que asistieron.

Después de la espera, el presidente salió exultante, con una gorra roja con el eslogan de Trump en su mano. “Nos llevamos muy bien, es fantástico”, dijo el norteamericano más tarde a la prensa estadounidense y agregó que fue una reunión muy productiva.

El artífice

‌Al final, triunfó la diplomacia al estilo más tradicional por encima de la andanada de tuits y discursos altisonantes de todos lados. Y aunque fue el trabajo de muchas personas, si hay que llamar a un artífice ese es el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. Un historiador con estudios en resolución de conflictos fue quien logró desactivar uno de los conflictos internacionales más importantes que se nos avecinaba si hubiera salido mal. García-Peña llegó a la reunión con el libro ‘The art of the deal’, escrito por Trump, quien se lo dedicó a Petro durante el encuentro. El embajador conoce al presidente colombiano desde que era director de Relaciones Internacionales del Distrito cuando Petro era alcalde de Bogotá.

‌A pesar de la presencia del senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno, que algunos leyeron como una provocación, la reunión trascurrió dentro de la contención que había propuesto García-Peña y que pasó por Qatar. Luego llegaron las preparaciones, que incluían que el presidente se concentrara en temas puntuales como el narcotráfico y el comercio, y no hablara de la exclusión suya y de su familia de la famosa lista OFAC. Al parecer, el embajador logró su cometido y Petro incluso pudo hablar de energías limpias, uno de sus temas favoritos.

‌La reunión dio noticias en todas las direcciones, cuyo desarrollo se puede ver en el cubrimiento del equipo de El País en estas páginas. Estas son las principales:

La económica: De acuerdo con Petro, vio la “posibilidad inmediata de levantar sanciones y abrir las posibilidades de que Ecopetrol sea la empresa eje de esa reactivación junto con la empresa venezolana en Monómeros”.

‌Sobre Venezuela: “Desde hace años le he propuesto al gobierno de Venezuela coordinar las acciones de inteligencia para lograr que la zona del Catatumbo produzca agro y no coca. Él lo comprendió muy bien”, dijo Petro en entrevista con Julio Sánchez Cristo.

“(Trump) me preguntó qué pensaba de la acción que había hecho en Caracas (con la extracción de Nicolás Maduro), que si me había asustado. Le dije que yo estaba acostumbrado a la guerra y pasamos a hablar de Brasil y otros temas. También me preguntó por Delcy Rodríguez”.

‌Narcotráfico: Petro le mostró a Trump video de un grupo de campesinos del sur de Colombia erradicando la hoja de coca de forma manual.

Y sobre la persecución a los narcotraficantes: “Le hablé de los objetivos de alto valor que son 3 en Colombia. Los ‘capos capos’ no están viviendo en Colombia, le mostré los nombres propios que viven en Estados Unidos y le pedí el favor que juntemos fuerzas para capturarlos donde están viviendo. Y si no, no acabamos el narcotráfico en Colombia, en Ecuador, en Latinoamérica y Estados Unidos”.

Sobre Ecuador: Petro aseguró que pidió a Trump ser un mediador para mejorar la relación con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

‌Desclasificación de archivos: “Le dije que Biden no me había cumplido con nada, que le pedía a él desclasificar los archivos secretos de nuestra historia: el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el Palacio de Justicia. Me preguntó si creíamos que Estados Unidos estaba metido en esos hechos y le dije que no”.

