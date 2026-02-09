Más de 120.000 damnificados por inundaciones en el norte de Colombia

Hay al menos 120.000 damnificados por las inundaciones que afectan al departamento de Córdoba, en el norte de Colombia. Así lo ha confirmado este lunes el gobernador, Erasmo Zuleta, en declaraciones radiales. “Todo el departamento está afectado, el 80%, 24 de los 30 municipios, más de 40.000 familias”, ha enfatizado en Caracol Radio. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, ha señalado en la misma emisora que hay reportes de al menos cinco personas fallecidas y 40.000 hectáreas bajo el agua. El Gobierno de Gustavo Petro ha anunciado que en la noche de este lunes llevará a cabo un Consejo de Ministros en la capital deparamental, Montería (unos 500.000 habitantes). Planean evaluar medidas ante las inundaciones, incluida una posible declaratoria de una emergencia económica.

Las inundaciones ocurren en medio de un nuevo frente frío que afecta a todo el mar Caribe. Este fenómeno ha producido vientos fuertes, mayor oleaje y precipitaciones inusuales para febrero. Carrillo ha explicado que las precipitaciones han aumentado hasta en un 1.600% en Córdoba. “Nunca se habían registrado estos caudales en febrero, que es el mes más seco en esta región que hoy está con el agua al techo. Claramente hay una crisis climática, un hecho excepcional”, ha apuntado.

El presidente, por su parte, ha agregado otra causa: la hidroeléctrica de Urrá, construida en los años noventa en los límites entre Córdoba y la andina Antioquia, e inaugurada en el 2000. “No la hicieron para generar energía sino para secar tierras de la nación y dañar todo el flujo natural del agua en Córdoba. Eso explica buena parte de la actual tragedia”, ha señalado este lunes en X, luego de varios mensajes el fin de semana. “Las represas estaban súper llenas (...). Había abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina”, dijo el sábado sobre una represa que es estatal. Algo similar ha señalado la precandidata presidencial Claudia López, usualmente muy crítica de Petro: “Lo que no le han dicho a la gente es que, además de fuertes lluvias, el embalse de la represa se rebosó desde ayer”.

Zona afectada por inundaciones, en zona rural del sur del departamento de Córdoba, el 5 de febrero. Carlos Ortega (EFE)

Carrillo, de la UNGRD, ha matizado las declaraciones de su jefe. “Este no es el momento de dar un debate sobre la historia de las hidroeléctricas en Colombia. Hay que enfocar los esfuerzos en responderle a las personas que están con el agua al cuello”, ha enfatizado. Asimismo, ha señalado que “no era posible predecir” que hubiera lluvias tan significativas. Sin embargo, ha reconocido que la hidroeléctrica “estaba llena y no tenía mayor margen de amortiguación” y ha comentado que se abrirán investigaciones para evaluar si hubo irregularidades.

Algo similar ha declarado el gobernador Zuleta. “No es momento de opiniones que pueden generar debates innecesarios. Lo que el departamento necesita es que el presidente venga para conocer las afectaciones que hemos tenido”, ha declarado. Según ha explicado, hay personas afectadas en todo el departamento: hay inundaciones en Canalete, Puerto Escondido, Los Córdobas, Monte Líbano, Tierra Alta, Puerto Libertador, Lorica o San Bernardo.

Córdoba, un departamento caribe con grandes latifundios dedicados a la ganadería, es cruzada de norte a sur por ríos como el Sinú y el San Jorge. Bajan de las montañas de los Andes y encuentran allí amplias planicies que históricamente se anegaban con cierta frecuencia. Durante el siglo XX, decenas de hacendados construyeron diques o jarillones para reclamar agua de ciénagas o pantanos, y en muchos casos esas zonas son las que hoy se encuentran bajo el agua.