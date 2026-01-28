Un avión de Satena con 15 personas a bordo desaparece en Norte de Santander

Este miércoles las autoridades perdieron comunicación con un avión con 15 personas a bordo que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en Norte de Santander, al nororiente colombiano. La aerolínea estatal Satena ha informado que trabaja en conjunto con las autoridades aeronáuticas para ubicar la nave, con la que ​perdieron comunicación a las 11.54 a.m. La Aeronáutica Civil ha activado un ​plan de búsqueda y rescate, con el despliegue de unidades aéreas y terrestres. La última coordenada en la que el avión fue detectado fue mientras sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, en la región del Catatumbo. El difícil acceso y las condiciones climáticas han dificultado la operación de búsqueda.

La aerolínea Satena especificó a través de un comunicado que el vuelo NSE 8849 despegó sobre las 11:42 a.m. y tenía previsto su aterrizaje a alrededor de las 12:05 p.m. El avión con el que se perdió comunicación es un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, el cual es operado por la empresa SEARCA, una compañía de aviación privada que cubre vuelos nacionales y regionales. Satena añadió que ha activado “todos los recursos disponibles” y que trabaja en conjunto con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y con la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil para dar con su ubicación.

Noticia en desarrollo. Espere más información en breve