Mueren 15 personas, entre ellas el congresista Diógenes Quintero, al estrellarse una avioneta de Satena en Norte de Santander

La aeronave, en la que también se desplazaban el candidato al Congreso Carlos Salcedo y parte de los equipos de trabajo de ambos, cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña

El representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, y otras 14 personas han muerto este miércoles al estrellarse la avioneta de la aerolínea estatal Satena en la que viajaban desde Cúcuta a Ocaña, dos ciudades ubicadas en el nororiente de Colombia. Entre los pasajeros también se encontraban Carlos Salcedo, candidato a la misma curul de paz, parte de los equipos de trabajo de ambos y dos tripulantes. No ha habido sobrevivientes en el siniestro. El accidente ha ocurrido en Curasica, zona rural del municipio de Playa de Belén (Norte de Santander), en la región del Catatumbo.

El accidente ha sido confirmado por el puesto de mando unificado (PMU) integrado por la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte tras conocerse la desaparición de la aeronave. El avión despegó del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, a las 11.42, hora local, con un aterrizaje programado en Ocaña a las 12.05. La última comunicación que se tuvo con la aeronave —un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 alquilado a Satena por la empresa privada Searca— ha sido a las 11.54, 12 minutos después de su despegue desde Cúcuta. El vuelo hasta Ocaña suele durar unos 25 minutos.

La última coordenada detectada de la aeronave fue mientras sobrevolaba una zona montañosa entre el municipio de Playa de Belén y Hacarí. A media tarde, Satena ha indicado que el tiempo de autonomía de vuelo de la aeronave se agotó a las 14.00. La aerolínea ha explicado además que el localizador de emergencia de la avioneta no había sido activado.

Una vez conocida la desaparición, tres aviones de la Fuerza Aérea y dos más de la empresa Searca han empezado a sobrevolar los lugares donde se registró la última información de ubicación. La Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte pusieron en marcha un plan de búsqueda para dar con la aeronave y activaron un puesto de mando unificado para atender la emergencia. Pasadas las 16.00 horas, y con ayuda de la población de la zona, el PMU ha confirmado el siniestro de la aeronave. Los videos y fotos compartidos en redes sociales muestran al avión accidentado en una zona boscosa, completamente destruido.

El Gobierno ha enviado sus condolencias a los familiares de los fallecidos. El presidente Gustavo Petro ha publicado un breve mensaje en X: “Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha lamentado “las circunstancias en las que se dio el accidente” y ha calificado el hecho de ser “profundamente doloroso”; mientras que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha dicho que es “un día triste” y ha explicado que “los cuerpos de socorro llegaron a la zona con expectativa de rescate, pero lamentablemente no hubo sobrevivientes”.

Los mensajes de condolencias no se han hecho esperar. El Partido de la U, al que pertenecía el representante Quintero, de 36 años, ha expresado su “profunda consternación ante esta dolorosa pérdida”. “Diógenes fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”, ha lamentado el partido en un comunicado. Quintero era natural del municipio de Hacarí, en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto en Colombia. Fue elegido para ocupar la curul de paz por esa región para la legislatura 2022-2026, y esperaba reelegirse como congresista en las elecciones legislativas del 8 de marzo próximo.

En la aeronave siniestrada también se encontraban Carlos Salcedo, candidato a la curul de paz por la región del Catatumbo; Natalia Cristina Acosta, asistente del representante Quintero; Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, y su esposa, María Sánchez.