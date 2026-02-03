Sergio Fajardo se desmarca del ultra Abelardo de la Espriella: “Si usted es presidente, sería una calamidad para Colombia”

Sergio Fajardo, candidato por tercera vez a la Presidencia de Colombia, ha dado un giro a su campaña que debilita el mote de ser un político “tibio”, al cuestionar duramente al ultraderechista Abelardo de la Espriella. “Estamos ante una confrontación social inimaginable porque de la rabia sale la guerra y la destrucción. El señor De la Espriella representa eso”, declaró, sin medias tintas, en una entrevista publicada el sábado en Semana. “Si usted tiene la opción de ser presidente, sería una calamidad para Colombia. Se lo digo con todo el respeto, pero con toda claridad”, le dijo luego en X. Desde entonces, no han cesado en la confrontación.

El expresidente Álvaro Uribe, líder indiscutido de la derecha durante años, planteó hace meses la idea de una gran alianza opositora que integre al ultra y al centrista. “Queremos construir una gran coalición de base democrática e incluyente, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo”, dijo en octubre tras una reunión con otro exmandatario, el liberal César Gaviria. Apenas unos días antes, la izquierda había llevado a cabo una gran demostración de fuerza: más de 2,7 millones de votantes participaron de una consulta interna para elegir su candidato, en la que arrasó el senador Iván Cepeda, con más del 65% de los votos.

Las primeras encuestas se publicaron en noviembre, tras varios meses de veda. Dejaron en claro la ventaja de la izquierda al haberse unido en torno a Cepeda, que lidera con alrededor del 30% de intención de voto y tiene un pase a segunda vuelta casi garantizado. Asimismo, evidenciaron que los únicos opositores que se despegan de un gran pelotón de aspirantes son De la Espriella y Fajardo: el ultra oscila entre el 14% y el 20%, el centrista se mueve entre el 4% y el 10%. Sin embargo, una alianza que los incluya, así sea en segunda vuelta, pronto quedó descartada. “Nunca me sentaría con De la Espriella”, declaró Fajardo en una entrevista con este periódico en diciembre. “Estoy en contra de cualquier persona que diga que va a destripar a sus rivales”, dijo en radio, en referencia a comentarios del ultra sobre la izquierda.

Dos meses después, el centrista eleva aún más el tono. “De la Espriella sería una calamidad. Tiene un lenguaje y una forma de actuar que está a tono con la polarización. Es el lenguaje de la confrontación, de la agresión, del maltrato, de la violencia verbal”, comentó en Semana. “No es la persona para conducir este país. Es el que necesita el presidente [Gustavo] Petro para la polarización”, enfatizó. Busca posicionarse como una opción tan alejada del presidente de izquierdas como de su rival ultraderechista: “El objetivo es derrotar a los extremos y darle al país la estabilidad que necesita ante el riesgo gigantesco de que la polarización se convierta en una violencia social insospechada”.

De la Espriella reaccionó en la mañana del sábado, apenas unas horas después de que la entrevista se publicara en internet y de que la edición impresa empezara a circular con la imagen de su rival en la portada. “Todo el respeto y la consideración para el doctor Fajardo”, escribió en un escueto trino en el que también incluyó emoticonos de la bandera de Colombia, el tigre que lo identifica, y una venia. Fajardo le respondió ocho horas después, a través de la misma red social. Además de reiterar que su llegada a la Presidencia sería “una calamidad”, lo invitó a debatir e insistió en equipararlo con la izquierda. “Los dos extremos, el que usted representa y el que representa Cepeda/Petro, son un riesgo para Colombia. Nos llevarían a una confrontación social y a una división profunda”.

Una vez más, De la Espriella reaccionó rápidamente: respondió esa misma noche, tres horas después. Con un mensaje mucho más largo que el primero, declinó la invitación a debatir y dijo que ”el verdadero enemigo a vencer” es la izquierda. “Es con Cepeda con quien hay que debatir. Él es el heredero del mal”, subrayó. Buscó mostrarse como alguien más amigable y conciliador que su rival. “Profesor Sergio Fajardo, le reitero mi respeto personal por usted. Creo en la buena fe que lo ha guiado durante más de 26 años de carrera política”, escribió, al tiempo que le señalaba que él sí lo apoyaría en caso de que pase a segunda vuelta. Sin embargo, luego hizo la propuesta inverosímil de que Fajardo decline a su favor, ya que lidera las encuestas en la oposición. “Lo invito de corazón: únase a la manada del tigre. Aquí su experiencia vale oro”, comentó. El cierre fue en tono burlón: “Ah, doctor Fajardo, no es bueno contestar los actos nobles y humildes con tanta altivez”.

El centrista recién le respondió el lunes y ni siquiera lo hizo directamente, sino en un mensaje al director de la revista Cambio, Fernando Gómez Lara, que les ofrecía realizar el debate. “Estoy listo, pero el señor De la Espriella parece que no. Habla con superioridad y condescendencia, pero creo que esconde sus limitaciones. Me elogia... para eludirme. ¿Qué tendrá que esconder? No lo sé. Espero que pronto podamos debatir frente a los colombianos y colombianas”, escribió en X. Una vez más, el ultra reaccionó, refiriéndose sí mismo en tercera persona, pero esta vez acusó a su rival de buscar favorecer a la izquierda: “Abelardo está listo para cualquier debate, señor Fajardo. El que no está listo es Cepeda, ahora bien, usted que comulga más con ese sector de la política, invítelo a él al debate y con seguridad El Tigre entra”.

El lunes por la tarde, ambos políticos seguían inmersos en la confrontación. Fajardo grabó un video en el que se ríe de cómo De la Espriella muestra su confianza de poder vencer a Cepeda en un debate. “Tanta habladera de paja, tanta fanfarronería. Yo estoy listo para debatir con usted, señor De la Espriella. A mí no me da miedo. Y bienvenido Cepeda, no hay problema”, respondió. Mantiene el silencio, entre tanto, frente a la propuesta de la candidata Claudia López para organizar una consulta de centro: aunque hace unos días abrió la puerta a la posibilidad, aún no da una respuesta y hay dudas jurídicas sobre la viabilidad de participar tras declinar la opción en diciembre.

Estrategias opuestas

Para Angie González, profesora de comunicación política de la Universidad Externado, el contraste entre la hostilidad del centrista y los elogios del ultra es el reflejo de la situación en la que se encuentra cada uno. “Fajardo no sube en las encuestas y necesita encontrar la manera de pelear un espacio. Tiene el reto de mostrarse como alguien que está en el medio, pero que no es tibio y que entiende que el país se encuentra en una coyuntura crucial. Necesita mostrar que se la va a jugar contra los candidatos que polarizan”, comenta en un intercambio de mensajes. “El caso de Abelardo es distinto. Él ya tiene construido un personaje y lo que necesita es captar el voto de centro y construir alianzas. Para eso debe mostrarse como alguien más tranquilo, que puede pensar estratégicamente, que es respetuoso de las instituciones y de las normas. Y no equivocarse de aquí en adelante: hablar lo menos posible, ser discreto”.

La gran incógnita es qué sucederá con el resto de la derecha. Nueve candidatos, con menos opciones que De la Espriella y Fajardo, participarán de una consulta el próximo 8 de marzo. Algunos, como la uribista Paloma Valencia, han dejado en claro que la prioridad absoluta es derrotar a Cepeda: si no pasan a segunda vuelta, apoyarán a cualquiera, sea De la Espriella o sea Fajardo. Otros, como Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, tienen las mismas dudas que el centrista respecto a un aspirante con facetas muy oscuras como abogado: entre sus clientes se encuentran Alex Saab, operador financiero de Nicolás Maduro en Venezuela, y David Murcia Guzmán, el creador de DMG, una pirámide financiera que estafó a más de 200.000 ahorradores.