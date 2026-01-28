Inteligencia artificial y salto digital, un desafío para la región

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

La transformación digital es una oportunidad para el desarrollo y el cierre de las brechas de productividad en una región, América Latina, lastrada por las desigualdades. Cómo aprovechar los beneficios de herramientas como la inteligencia artificial es uno de los desafíos que cuatro expertos analizaron en el panel El Salto Digital en ALC: Innovación, Productividad y Nuevas Oportunidades de Inversión. Sobre el escenario del centro de convenciones de Ciudad de Panamá, donde se celebra el segundo Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF y el apoyo del Grupo Prisa (editor del diario EL PAÍS) a través de World in Progress, debatieron el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos; la directora de Políticas Públicas de Google, Eleonora Rabinovich; la socia fundadora de Guimarães Consulting, Glória Guimarães; y el vicepresidente de Asuntos Económicos de Vrio Corp, Pedro Betancourt.

“Todo el mundo tiene una urgencia digital”, resumió José Vicente de los Mozos. El empresario español hizo hincapié en la necesidad de acelerar los procesos de desarrollo digital —recordó el acuerdo firmado ayer entre Indra y CAF-banco de desarrollo para América Latina y el Caribe para garantizar financiación— y fortalecer los vínculos entre el sector público y el privado. “Salto tecnológico no es incorporar tecnología; es una política de Estado y una colaboración pública y privada. Hay tres razones geopolíticas: mejorar la productividad, garantizar la soberanía tecnológica y estimular el desarrollo sostenible. Hay que ver qué capacidades tenemos y trabajar con empresas que nos garanticen esa soberanía”.

El uso de la inteligencia artificial (IA) sobrevoló el conversatorio. “La ventaja más tangible de la IA es la democratización y su capacidad analítica”, dijo Eleonora Rabinovich, de Google. “Además, rompe las barreras de entrada, porque una pequeña empresa puede tener la misma IA que una multinacional. Y en los Estados también tiene su impacto, puede aumentar su productividad un 3%”, agregó. Betancourt, de Vrio Corp, en tanto, destacó la necesidad de incluir en la IA a “aquellos contingentes de personas menos favorecidas. “La IA es poderosa, pero si no se educa sobre su uso no se le saca provecho”. En el mismo sentido, Guimarães destacó que hoy “el trabajador tiene una visión analógica y debemos dar el paso digital en la formación”.

Para De los Mozos, de Indra, es imperativo la velocidad de con que se encare la transformación digital regional. “Y la financiación es un elemento fundamental. Está además la confianza, porque sin ella no hay digitalización sostenible y no hay inversión”, dijo. Para garantizar la confianza, agregó el ejecutivo de Indra, hay que trabajar en ciberseguridad. “Es el caparazón de los diferentes elementos de la digitalización. El nivel de protección ahora no es bueno, y si no protegemos las infraestructuras generamos desconfianza”, resumió.