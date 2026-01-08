La poderosa Delcy Eloína

Maduro cayó, pero el régimen dictatorial continúa en manos de sus más temibles compañeros, su vicepresidenta y sus ministros de Gobierno y de Defensa: el trío del terror

Nadie podía imaginarse que la extracción de Nicolás Maduro, presidente ilegítimo de Venezuela el 3 de enero de 2026, elevara a su vicepresidenta, la doctora Delcy Eloína Rodríguez, a las alturas de reemplazar a su jefe depuesto y convertirse en la primera presidenta de su país, investidura que todos suponíamos le correspondía a María Corina Machado. El mundo quedó absorto después del operativo militar más grande de la historia en la región del Caribe y que tuvo como consecuencia la detención del dictador, de su esposa, Cilia Flores, política, abogada y diputada de la Asamblea Nacional, lo mismo que la muerte de los miembros de los anillos de seguridad de la pareja detenida.

El desconcierto es muy grande. Especialmente entre la oposición, que no entiende por qué ha sido marginada de los planes de recuperación de la democracia en su país. Maduro cayó, pero el régimen dictatorial continúa en manos de sus más temibles compañeros, su vicepresidenta y sus ministros de Gobierno y de Defensa: el trío del terror.

Delcy Eloína es una abogada, política y diplomática. Fue ministra de Comunicación e Información y desde allí asumió la defensa de Maduro. Como ministra de Relaciones Exteriores, llevó las posiciones de defensa de Venezuela a foros como la Organización de las Naciones Unidas. Desde allí acusó a otros gobiernos de perjudicar a su país. Luego fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que amplió los poderes del Gobierno, y en 2018 fue designada vicepresidenta y ministra de Petróleo.

En 2024, se robaron las elecciones que ganó Edmundo González Urrutia. Delcy Eloína es una mujer muy ejecutiva, de resultados. Muy astuta con poder en el Ministerio de Defensa, fue pieza clave durante la crisis derivada del desconocimiento del resultado electoral de 2024. Es considerada línea dura del chavismo. Según CNN, su ascenso parece ser el resultado de algún tipo de entendimiento entre Estados Unidos y los actores clave que se preparan para un escenario posterior a Maduro. En ese contexto, ella serviría como una encargada temporal hasta que llegue un líder elegido democráticamente.

Estados Unidos ha dicho que confía en Delcy Eloína y que, si no coopera, tendrá que sufrir las mismas consecuencias que hoy paga Maduro en una cárcel de Nueva York. El asesor de Trump Stephen Miller dijo: “Nosotros estamos poniendo los términos y las condiciones. Para que ellos hagan relaciones comerciales, necesitan nuestro permiso. Para que puedan poner a andar su economía, necesitan nuestro permiso. Así que Estados Unidos está a cargo. Estados Unidos está dirigiendo a Venezuela”. La explicación sería que el régimen ilegal y temporal de Venezuela acepta perder a Maduro a cambio de conservar el poder.

Ella es más difícil que Maduro y más inteligente, por lo que no creo que el plan de Rubio tenga éxito. Un régimen controlado por el madurismo y encabezado por una arpía no tiene futuro. No es posible que el Imperio Trump se haya pasado por la faja el episodio electoral de 2024 donde la oposición ganó sobradamente la elección.