Paloma alborotó el avispero

Álvaro Uribe habló de una coalición que iba de Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo, y terminó escogiendo a Paloma Valencia con miras a que gane la consulta del antipetrismo para enfrentarse con esos mismos candidatos

De la misma manera que la encuesta de Invamer puso las cosas en su sitio, el escogimiento de la doctora Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático alebrestó la política porque, al aceptar medirse en una consulta interpartidista con otros sectores del antipetrismo, convirtió esa consulta en una convención partidista muy interesante con vertientes dispersas. Así se le introduce a esa competencia un interés electoral que alienta la votación de esa consulta. Es curiosa la forma con la cual evoluciona la política. El expresidente Uribe habló de una coalición que iba de Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo, y terminó escogiendo a Paloma con miras a que su candidata gane la consulta del antipetrismo para enfrentarse con los candidatos De la Espriella y Fajardo en primera vuelta.

Paloma les ganó la encuesta con el 46% y otra con el 17%. La mala noticia es que definitivamente los esfuerzos del centroderecha —así la llaman en los medios— por ir a la primera vuelta unidos con un solo candidato a la primera vuelta es una pretensión del pasado. Las posibilidades de la doctora Valencia Laserna de ganar la consulta entre los candidatos Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Daniel Palacios, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila y muy posible Juan Carlos Pinzón son altas, dada la coincidencia de la fecha de la consulta con las elecciones de Congreso. El Centro Democrático tiene la mejor estructura electoral.

La pregunta que queda en el aire es: si gana en la primera vuelta De la Espriella, ¿recibiría el apoyo de la gran coalición? De la Espriella dice que, si pierde, él le lleva la maleta al que gane en la primera vuelta. Otra teoría sostiene que quien puede aprovechar el escenario es Fajardo, porque mantiene su independencia. No se deja contaminar de nadie. Algo que sí queda claro es que quien no entre a la gran consulta, no es candidato de la derecha aunque se autoproclame como tal. Para Juan Manuel Galán, arquitecto de la gran consulta, esta es una unidad que busca proponerle al país una alternativa con diferentes ideas, carácter y respeto por encima de los egos y las ideologías. Colombia necesita liderazgos que den resultados, actúen con transparencia y ponga al país primero.

Los grandes ausentes de la contienda, los partidos tradicionales, no tienen candidato presidencial. Para el periódico El Nuevo Siglo, a los liberales o conservadores que están en el centroderecha no se les ve buscando ser parte de esos partidos tradicionales. La ausencia de participación en las consultas es una debilidad costosa. El descrédito de la política solo afecta a los partidos tradicionales. Los otros partidos agrupan a los que rechazan la política. Partido político sin candidato presidencial no tiene futuro.

El resultado más demandado el día de las próximas elecciones y las apuestas más fuertes van a ser las que tengan que ver con la gran consulta, donde Paloma y Vicky decidirán quién de las dos va a la primera vuelta. La amenaza del presidente Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con poderes omnímodos para reformar la Constitución no tiene pies ni cabeza y prácticamente ninguna posibilidad porque el nuevo Congreso no va a autocaparse.