Planes de Año Nuevo en Bogotá 2025: qué hacer y dónde celebrar la llegada de 2026

Bogotá se posiciona como uno de los destinos más atractivos de Colombia para celebrar Año Nuevo. En diciembre de 2025, la capital proyecta recibir cerca de 1,3 millones de visitantes, un incremento cercano al 20% con respecto al año anterior. El crecimiento del turismo ha llevado a hoteles, centros comerciales y espacios públicos a fortalecer su programación para la noche del 31 de diciembre.

Las celebraciones de Año Nuevo en Bogotá combinan propuestas gastronómicas, fiestas temáticas, experiencias musicales y actividades gratuitas, tanto para residentes como para visitantes.

Los planes gratuitos para recibir el Año Nuevo en Bogotá

Para quienes buscan planes de Año Nuevo gratuitos en la capital colombiana, la ciudad ofrece actividades en espacios públicos emblemáticos. El Parque Simón Bolívar, el Parque de Los Novios y la Plaza de Bolívar contarán con conciertos y espectáculos de luces durante la noche del 31 de diciembre. Estas alternativas están pensadas para despedir el año en un ambiente festivo, con acceso libre y opciones para todas las edades.

Cenas y fiestas de Año Nuevo en hoteles de Bogotá

El Hilton Bogotá es uno de los espacios que ofrecerá una cena de Fin de Año para la noche del 31 de diciembre. El restaurante La Ventana, el Rooftop Sky Lounge, con buffet de asados y estaciones en vivo, y el Platinum Ballroom con una cena de gala acompañada de música en vivo y orquesta, son otras opciones para celebrar.

Por su parte, el Hilton Bogotá Corferias celebrará el Año Nuevo con la fiesta temática “The New 20’s”, una recreación del glamour de los años veinte que incluye buffet, barra libre, orquesta y sorteos.

Experiencias gastronómicas y temáticas

El Grand Hyatt Bogotá ha anunciado dos propuestas para la noche del 31 de diciembre. En el Grand Ballroom se presentará la “Noche Estrellada”, una velada con mariscos, carnes premium y langosta, así como orquesta en vivo. De forma paralela, el restaurante Ushin Japanese & Grill ofrecerá la “Tsuru Night”, una experiencia inspirada en la gastronomía japonesa con sushi y coctelería.

Por último, el W Bogotá ofrecerá diversas alternativas para recibir el 2026. El paquete “Made The Party List” incluye estadía, buffet, cocteles, orquesta y espectáculos. A esto se suma una cena de seis tiempos con maridaje en el Restaurante Jairo y la fiesta “The White Bubble List” en el W Lounge.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.