Planes de Año Nuevo en Bogotá 2025: qué hacer y dónde celebrar la llegada de 2026
La capital colombiana ofrece cenas, fiestas temáticas y planes gratuitos para celebrar la noche del 31 de diciembre
Bogotá se posiciona como uno de los destinos más atractivos de Colombia para celebrar Año Nuevo. En diciembre de 2025, la capital proyecta recibir cerca de 1,3 millones de visitantes, un incremento cercano al 20% con respecto al año anterior. El crecimiento del turismo ha llevado a hoteles, centros comerciales y espacios públicos a fortalecer su programación para la noche del 31 de diciembre.
Las celebraciones de Año Nuevo en Bogotá combinan propuestas gastronómicas, fiestas temáticas, experiencias musicales y actividades gratuitas, tanto para residentes como para visitantes.
Los planes gratuitos para recibir el Año Nuevo en Bogotá
Para quienes buscan planes de Año Nuevo gratuitos en la capital colombiana, la ciudad ofrece actividades en espacios públicos emblemáticos. El Parque Simón Bolívar, el Parque de Los Novios y la Plaza de Bolívar contarán con conciertos y espectáculos de luces durante la noche del 31 de diciembre. Estas alternativas están pensadas para despedir el año en un ambiente festivo, con acceso libre y opciones para todas las edades.
Cenas y fiestas de Año Nuevo en hoteles de Bogotá
El Hilton Bogotá es uno de los espacios que ofrecerá una cena de Fin de Año para la noche del 31 de diciembre. El restaurante La Ventana, el Rooftop Sky Lounge, con buffet de asados y estaciones en vivo, y el Platinum Ballroom con una cena de gala acompañada de música en vivo y orquesta, son otras opciones para celebrar.
Por su parte, el Hilton Bogotá Corferias celebrará el Año Nuevo con la fiesta temática “The New 20’s”, una recreación del glamour de los años veinte que incluye buffet, barra libre, orquesta y sorteos.
Experiencias gastronómicas y temáticas
El Grand Hyatt Bogotá ha anunciado dos propuestas para la noche del 31 de diciembre. En el Grand Ballroom se presentará la “Noche Estrellada”, una velada con mariscos, carnes premium y langosta, así como orquesta en vivo. De forma paralela, el restaurante Ushin Japanese & Grill ofrecerá la “Tsuru Night”, una experiencia inspirada en la gastronomía japonesa con sushi y coctelería.
Por último, el W Bogotá ofrecerá diversas alternativas para recibir el 2026. El paquete “Made The Party List” incluye estadía, buffet, cocteles, orquesta y espectáculos. A esto se suma una cena de seis tiempos con maridaje en el Restaurante Jairo y la fiesta “The White Bubble List” en el W Lounge.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Petro señala que el ELN fue blanco de un ataque de Trump en Venezuela: “Tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína”
- El Gobierno Petro anuncia los decretos de la emergencia económica: más impuestos a los superricos, sobretasa al sistema financiero y aumento del IVA a licores y juegos de azar
- El Gobierno de Gustavo Petro incrementa más de un 23% el salario mínimo en Colombia: queda en dos millones de pesos
- La última apuesta de Petro: salario mínimo histórico, reforma laboral en marcha y ley de financiamiento por decreto
- La Asamblea Constituyente de Petro se roba el protagonismo de la campaña presidencial