Paloma Valencia abre la puerta a sumarse a la consulta de la derecha si el Centro Democrático la respalda

La consolidación de una alianza de derechas para las elecciones presidenciales en Colombia va tomando forma. Un grupo de seis aspirantes, que se unieron esta semana para definir un candidato único en una consulta en marzo, invitaron este domingo a una ficha clave que les faltaba: Paloma Valencia, la apuesta del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe. Lo hicieron tras reunirse con ella, y lo anunciaron a través de un mensaje en X que replicaron en simúltaneo. La dirigente uribista se mostró abierta a adherirse a la coalición, pero señaló que debe obtener el respaldo de su colectividad. “Me reuní con los miembros de La Gran Consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad. Hablemos con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo del Centro Democrático esté conforme y animada”, dijo en X.

La alianza de derechas, conocida como La Gran Consulta por Colombia, surgió de conversaciones entre cinco dirigentes moderados: David Luna, exsenador de Cambio Radical; Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia; Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo; y Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Durante meses proclamaron que era necesario unirse en una alianza amplia para enfrentar a Iván Cepeda, el candidato del presidente de izquierdas Gustavo Petro. Varios de ellos enfatizaron que la línea roja es Abelardo de la Espriella, un abogado ultraderechista que encabeza los sondeos en la oposición.

La alianza sumó el miércoles a Vicky Dávila, una comunicadora de ultraderecha que dirigió la revista Semana. Fue una incorporación importante: aunque la aspirante ha perdido fuerza en los últimos meses, tiene más intención de voto que los demás (alrededor de cuatro puntos, frente a uno, segun los escasos sondeos recientes). Asimismo, asegura el veto a De la Espriella: Dávila, que se debilitó a medida que el abogado subió en las encuestas, lo ha atacado una y otra vez y lo ha acusado de tener vínculos con actividades ilícitas.

Los cinco integrantes más moderados y la ultraderechista anunciaron la invitación a Valencia a través de un mismo mensaje en X que cada uno replicó en su cuenta a las once de la mañana. “Nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 marzo de 2026. Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”, se lee en el texto. El único que optó por una formulación diferente fue Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo: “Bienvenida, Paloma Valencia, a La Gran Consulta. Tu participación fortalece el diálogo democrático y enriquece este espacio de construcción colectiva”.

La incorporación de Valencia, de concretarse, terminaría de consolidar a la alianza como una opción frente a De la Espriella, que ha anunciado que no participará en ninguna consulta. Las encuestas le daban más del 2% de intención de voto a Valencia, pero eso no significa que su selección sea menor pues reflejaban la situación previa a convertirse en la ungida de su partido, el mas votado de la derecha. Su jefe político, el expresidente Uribe, es el claro líder de la derecha colombiana y goza de una gran popularidad. Fue elegido presidente en dos ocasiones (2002 y 2006), luego impulsó como presidente a otros dos candidatos (2010 y 2018) y, en 2014, logró que su nominado llegara a segunda vuelta.

La dirigente uribista actualmente es senadora y es una de las escuderas del expresidente. Fue elegida al Senado en 2014 y allí se ha mantenido desde entonces. Abogada y heredera de una estirpe conservadora que incluye a su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia (1962-1966), ha sido una de las congresistas más visibles de la derecha en la última década. Frente a quienes fueron sus rivales en el proceso del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, representa el ala menos radical del uribismo. “No reconozco sino a los que son violentos como enemigos”, señaló Valencia, un contraste notorio con el de sus compañeras y contrincantes. En las últimas semanas, ha coincidido con los cinco aspirantes originales de La Gran Consulta por Colombia en una nueva estrategia para bajarle el volumen al antipetrismo y buscar un discurso más amplio que la oposición al presidente.

La senadora no ha cerrado la puerta a un acercamiento con De la Espriella, con quien el expresidente Uribe se ha reunido para evaluar un proceso de unidad. Sin embargo, esta opción quedaría descartada si su partido aprueba su incorporación a La Gran Consulta por Colombia. De esta alianza podría salir un candidato con posibilidades de competirle a De la Espriella por un pase a segunda vuelta que, por ahora, parece estar en manos del abogado ultraderechista. En caso de tener éxito, tendrían más posibilidades de sumar votos del centro para competirle a Cepeda.