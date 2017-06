Palomo Spain denuncia que cancelan su desfile en París “por ser muy sexual y abiertamente gay”

El martes por la noche, en París, en el campamento Palomo Spain reinaba el desconcierto. Según comunicaban en las redes sociales de la firma, su desfile y posterior fiesta, programados para la noche de hoy, habían sido cancelados por el Mona Bismarck American Center, el centro cultural donde estaba planeado que ocurriera coincidiendo con el arranque de la semana de moda masculina de la capital francesa. "Nos han llamado hace unas horas por teléfono y nos han dicho que no querían asociar la imagen de Mona Bismarck a la homosexualidad, y que no tenían tener nada que ver ni con Palomo, ni con nada de lo que teníamos organizado", decía anoche Pedro Aguilar de Dios, portavoz del joven diseñador cordobés que este año se ha hecho célebre por su propuesta de moda desvoergonzadamente ambigua. "Es una vergüenza que nos dejen colgados a 24 horas del evento, y con todo negociado con tiempo suficiente, porque no nos quieren porque somos gays".

Uno de los 'looks' que Palomo presentó en la semana de la moda de Nueva York. Jakob Blandvik

Desde ICON nos hemos puesto en contacto con los organizadores de Summer House, el programa de actividades veraniegas del Centro parisino en el que estaba previsto el evento del diseñador, y su respuesta ha sido que de momento "no ha habido anulación ni se ha tomado ninguna decisión definitiva". Esa misma fuente ha explicado que todas las partes están esta mañana reunidas buscando una solución.

No es la primera vez que Palomo presenta su colección fuera de España. El pasado enero desfiló en Nueva York después de dos temporadas consecutivas en Madrid. Su primera colección, la de graduación, la presentó en la escuela Central St Martins de Londres, e incluso ha llevado sus diseños a Rusia, un país mucho menos tolerante con la homosexualidad y sus manifestaciones. Esta sería la primera vez, sin embargo, en la que que se vería obligado a cancelar un desfile.

"El problema es cómo habíamos vendido la fiesta posterior al desfile. La temática era el sexo. Entiendo que eso puede ser un poco chocante, pero si nos hubiéramos enterado a tiempo de que eso podría suponer un problema para el Centro podríamos haber intentar variarlo o presentarlo de una manera un poco más sutil. Pero los de California, los jefes de nuestros interlocutores, dijeron que no les gustaba nada y que lo elimináramos de las redes sociales y de todos lados. Que no querían su marca asociada a una imagen sexual tan explícita. Y cuando lo hicimos nos contestaron que ya no había ningún problema". Pero sí lo hubo. Hacia las cuatro de la tarde, relata el portavoz de la firma, el intermediario del Centro volvió a llamar repitiendo que a los responsables del espacio "no les gustaba esa imagen tan sexual y tan abiertamente gay" de Palomo. Y que cancelaban la cesión del espacio.

Uno de los diseños de 'Objeto sexual', la menos platónica y la más consumada de las colecciones de Palomo. Jakob Blandvik

Lo ironico es que el contenido de la colección que se presenta hoy –hasta ahora, secreto– no tiene nada que ver con el sexo. "La inspiración es flamenca", explica Aguilar de Dios. "La parte sexual, la fiesta, viene porque el nuevo número de Fucking Young [la revista con la que se asociaron para el evento] sí tiene esa temática". Había alrededor de 500 invitados confirmados.

Palomo es, tal vez, el miembro más brillante de la joven generación de creadores españoles. Por lo anticonvencional de su propuesta y por su poder para aglutinar talento a su alrededor, y para cosechar admiradores de todas las generaciones, como Pedro Almodóvar, y de todas las nacionalidades. Un perfil que debería ser afín a una institución que lleva el nombre de Mona von Bismarck (1897-1983): uno de los mayores iconos de estilo del siglo XX, musa y clienta, como la web del Centro indica, de los modistos Cristóbal Balenciaga y Hubert de Givenchy, y de fotógrafos y artistas como Cecil Beaton o Horst. P. Horst. Todos, homosexuales reconocidos, solo que de épocas más incómodas para las manifestaciones de libertad.

La firma española denunció el asunto ayer a través de un post efímero en su cuenta de Instagram. Por la noche, Pedro Aguilar de Dios se mostraba entre confiado y desafiante: "He hablado con la Federación Nacional de la Costura, con LVMH, con el Instituto Cervantes, con las Embajadas de los dos países… Todavía no tengo nada, pero seguro que encontraremos un sitio mejor y saldrá todo estupendo. Como siempre pasa con Alejandro".

