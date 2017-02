“La reina Letizia es una inspiración para mí”

Juliana Awada (Buenos Aires, 1974) abandonó ayer España con su marido, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, después de su viaje oficial. Entre un acto público y otro, la primera dama tuvo tiempo de hacer alguna escapada discreta como al Museo Thyssen de Madrid, donde acudió acompañada de su amiga Carolina Herrera, la hija de la diseñadora venezolana. Visitaron la exposición Ultramar: Fontana, Kuitca, Seeber, Tessi, una selección de pinturas de artistas de Argentina encuadrada en el marco de la feria de arte contemporáneo Arco, que tiene a este país como invitado. También compartió tiempo con Isabel Preysler. Poco después respondió a unas preguntas al diario EL PAÍS mediante cuestionario.

Pregunta. ¿Qué balance hace de su visita a España?

Juliana Awada junto a Carolina Herrera hija.

Respuesta. El balance de esta visita es muy positivo, me llevo recuerdos increíbles y me voy muy agradecida. En especial con los Reyes Felipe y Letizia, que han sido muy amables y nos recibieron con gran calidez, pero también con las personas con las que me fui encontrando a lo largo de la semana: Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, Carolina Herrera hija, los artistas que están exhibiendo en Arco, los que fueron parte de la cena de gala en el Palacio Real de Madrid y quienes participaron de nuestra recepción en el Palacio Real de El Pardo. Cada conversación fue un aprendizaje, una oportunidad de representar a la Argentina con gran entusiasmo y compromiso. Fue un viaje muy especial, que habla de la nueva etapa que estamos viviendo en nuestro país. Una etapa de cambio, en la que los argentinos miramos al futuro y al mundo con optimismo.

P. ¿Cómo afronta su papel como primera dama de Argentina?

R. Es un rol que asumo con mucha responsabilidad, porque significa acompañar a mi marido en el camino que eligió, que es el de trabajar cada día para que más argentinos puedan vivir mejor. No hay vocación más grande que la de servicio, y de eso se trata ser presidente, especialmente en un país en el que hay tantas personas con necesidades y sueños por cumplir.

P. ¿Cuáles son sus objetivos?

R. Como primera dama, en primer lugar, me ocupo de nuestra familia y de apoyar a Mauricio para que pueda llevar adelante su compromiso con los argentinos. Pero, sabiendo que desde este rol se puede generar un impacto positivo, también me gusta recorrer espacios de primera infancia, hogares, comedores y centros de salud en distintas provincias. Es llevar esperanza y generar conciencia para que los argentinos seamos un gran equipo ayudando a los demás.

P. ¿Cómo han sido estos días al lado de la reina Letizia, a la que ya conocía?

R. Me ha encantado tener la oportunidad de volver a compartir unos días junto a la reina Letizia. Es una mujer excepcional y una verdadera inspiración para mí. Su inteligencia y su mirada sobre todos los intereses que compartimos, como la salud, la primera infancia y el rol de la mujer en la sociedad, son muy lúcidas y he aprendido de ella a cada momento.

ampliar foto Juliana Awada, durante su visita al Museo Thyssen de Madrid.

P. Durante estos días se ha comparado sus estilismos hasta el milímetro.

R. Con respecto a la moda, la disfruto y es muy importante como fuente de trabajo alrededor del mundo, pero no es lo fundamental en una visita de Estado como esta. Lo más importante es el acercamiento entre dos países hermanos que van a trabajar juntos para que ambas naciones crezcan y se sigan desarrollando. Tenemos mucho por hacer juntos.

P. Dicen que es una mujer tímida, pero se enfrenta ahora a una exposición pública como primera dama.

R. Lo hago con humildad. Si hoy tengo exposición es porque mi marido ha sido elegido para liderar a mi país en un momento fundamental de su historia. Esto me llena de orgullo y si tenemos que vivir una vida más expuesta por eso lo tomo como algo que tengo que hacer y trato de llevarlo con la mayor naturalidad posible. Soy una persona sobre todo optimista, no me quedo en la queja, trato de ver lo positivo de esa exposición pública como es por ejemplo con algunas acciones que emprendo llamar la atención sobre temas que creo que tenemos que ser conscientes como sociedad: temas de primera infancia, vida saludable y educación.