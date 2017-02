Tarjeta amarilla al estado togolés

En diciembre, la organización de la Copa de África de Naciones de fútbol de 2017 (CAN2017), que se inauguró el 14 del pasado enero, estaba recibiendo las últimas pinceladas. Muchos ciudadanos esperaban ansiosos el torneo para ver su bandera ondear en lo más alto. Para algunas de las 16 selecciones participantes, las más modestas, el torneo continental es una oportunidad inigualable de darse a conocer. Para algunos Estados, los más humildes, enviar a los combinados nacionales exige un asfixiante apretón de cinturón. Los Éperviers (Halcones) togoleses cumplen los dos criterios. La selección ocupaba el puesto 90 de la clasificación de enero de 2017 de la FIFA. Y el país aparece en el grupo de países con ingresos bajos, según la clasificación del Banco Mundial de 2016.

En diciembre, mientras el fútbol seguía palpitando en el continente con la cita futura, un grupo de ciberactivistas ideaban una campaña para exigir a las autoridades togolesas que explicasen en qué habían gastado el dinero de la selección nacional en el anterior torneo continental. Uno de los primeros mensajes de la campaña #FaisonsLesComptes (hagamos las cuentas) decía: “Hagamos las cuentas de la CAN2013, antes de lanzarnos a la CAN2017”. Los blogueros querían ver a su selección en los estadios de Gabón, pero no a cualquier precio. Y es que la participación en la anterior Copa de África de Naciones, celebrada en Sudáfrica en 2013, la factura fue elevada, y fueron sobre todo los togoleses los que cargaron con ella.

Aphtal Cissé, uno de los impulsores de la campaña, explica en un artículo la sensación cuando la selección togolesa consiguió la clasificación para la fase final de la CAN2013. La alegría en las calles y la disposición a prestar todo el apoyo necesario al combinado nacional marcaban esos momentos, según Cissé. Reproduciendo el lugar común periodístico, la selección de Togo había conseguido su billete para Sudáfrica. Sin embargo, la realidad es bien distinta de la frase hecha, el billete no se consigue ganando los partidos de la fase clasificatoria, sino que lo pagan los contribuyentes. Y así lo demostró el Estado togolés. Aprovechando la euforia, las autoridades constituyeron un comité especial para recaudar los fondos necesarios para enviar a los Halcones a la CAN2013.

Primero se llamó a las donaciones voluntarias de particulares, empresas e instituciones. Un concierto benéfico completó las medidas de recaudación de fondos en pro de la selección nacional. Sin embargo, el resultado de los jugadores togoleses fue mejor del previsto e inesperadamente se clasificaron para los cuartos de final. Los fondos movilizados se habían acabado y en una nueva oleada recaudatoria, las medidas fueron más drásticas, estableciendo tasas sobre las comunicaciones, los carburantes o el cemento, por ejemplo. “Sólo nos informaron que debíamos contribuir al esfuerzo de guerra”, se lamenta el bloguero Aphtal Cissé, que relata los hechos. Finalmente, la selección de Burkina Faso rompió los sueños de la cenicienta togolesa y la decepción se llevó consigo la euforia, pero también los detalles de esas campañas de captación de fondos y todas las responsabilidades. Cissé asegura que nunca se llegó a informar de cuánto dinero se había recaudado, cuánto se había utilizado y en qué se había gastado. Tampoco se recuperaron los precios anteriores de las comunicaciones, los carburantes o el cemento, recuerda el bloguero.

Sin embargo, toda esa operación cayó en el olvido. El balance de gastos de la CAN2013 desapareció en algún cajón para dormir el sueño de los justos, hasta que en diciembre de 2016 el Gobierno volvió a anunciar la creación de un comité especial para recaudar y gestionar los fondos que permitiesen la participación de la modesta selección togolesa en la CAN2017. Fue en ese momento cuando los activistas alzaron la voz: antes de abrir un nuevo capítulo había que cerrar el anterior, había que dejar el contador a cero y el contador era el resultado de la anterior competición.

Quand on veut que tu supportes les Eperviers avec le cœur alors que les comptes de la CAN 2013 ne sont pas encore faits 😩 #faisonslescomptes pic.twitter.com/i1407KHt3U

“El principal objetivo de #FaisonsLesComptes era empujar a los gobernantes a ejercer la transparencia y respetar el sentido común. Para nosotros es inadmisible coger el dinero de la gente, sin decir siquiera para qué se ha utilizado, y volver de nuevo a quitarles más dinero”, explica Aphtal Cissé, desde Lomé. “Sabemos”, añade el bloguero, “que hay incoherencias profundas en la gestión de esos fondos. Sabemos el caos que ha habido alrededor de la CAN2013”. “Todo lo que queremos es que se presenten las cifras oficialmente, sean verdaderas o falsas. Que se presenten al menos”, concluye bromeando. Y con ese objetivo, a mediados de diciembre, un grupo de activistas togoleses, entre ellos Cissé, lanzaron la campaña. Se coordinaron primero con otros miembros de la comunidad de blogueros para animarles a generar contenidos argumentando su petición. Después recurrieron a los ciberactivistas de otras comunidades africanas, para conseguir que la acción se replicase desde diferentes países y amplificar el impacto.

W/#FaisonsLesComptes Togo demands reports in management of funds raised for team in 2013 African soccer cup before raising funds for 2017