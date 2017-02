Universitarios españoles diseñan el tren que ‘vuela’ a 1.000 km/h

Hyperloop es uno de los proyectos más sonados de Elon Musk, el magnate al frente de Tesla y de SpaceX, su plan espacial. Este sistema de traslado de personas y mercancías en tubos al vacío fue bautizado por Musk como “el quinto medio de transporte” cuando presentó la idea en 2012. En realidad, la idea es similar a la del tren bala japonés, que utiliza campos magnéticos para levitar sobre los raíles. Pero Hyperloop pretende alcanzar velocidades de hasta 1.000 km/h al evitar el rozamiento del aire.

Musk enunció su idea como un concepto posible cuya viabilidad quiere demostrar ahora. Un equipo de ingenieros de sus empresas trabajaron en un modelo teórico en 2013 y desde entonces Musk ha invitado a la comunidad científica a trabajar y competir para encontrar la mejor forma de llevarlo a cabo (y en ello está, entre otros, el equipo de la UPV). El magnate sudafricano no busca sacar un rédito inmediato a su idea. Piensa en ella, por ejemplo, como una posibilidad de transporte en Marte (planeta que pretende colonizar con su proyecto SpaceX, en cuyo seno crece Hyperloop), donde no haría falta crear condiciones de vacío porque la atmósfera marciana es 100 veces menos densa que la terrestre. Pero otras empresas se han puesto a ello.

Hyperloop One y Hyperloop Transportation Technologies (HTT) son las dos principales compañías (ambas estadounidenses) que tratan de hacer realidad el tren que vuela en el vacío como medio de transporte interurbano. Elon Musk no forma parte de ninguna de las dos, pero su idea es el eje de sus proyectos. One ha logrado ya más de 130 millones de euros de financiación, y ahora construye las instalaciones donde probar paso a paso la tecnología con la que pretende llegar a tener un sistema en funcionamiento en 2020. En mayo de 2016 demostraron la eficacia de su sistema de propulsión en Las Vegas.

HTT tendrá su sede de pruebas en Toulouse. Aunque ha levantado menos apoyos financieros hasta ahora (unos 25 millones de euros), ya han llegado a acuerdos con el gobierno eslovaco y con la ciudad de Brno para estudiar la viabilidad de una ruta que conecte la localidad checa con Bratislava. El director de la compañía quiere tener un prototipo en construcción hacia finales de año.