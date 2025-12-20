Ir al contenido
TRUMP, MES A MES

Conversaciones sobre Trump: así es el mundo soñado por el presidente de EE UU para 2026

La corresponsal de EL PAÍS María Martín y el catedrático Fernando Vallespín analizan en el espacio ‘Trump, mes a mes’ el documento de geoestrategia global publicado por la Casa Blanca a principios de diciembre

Carlos de VegaLuis Almodóvar
