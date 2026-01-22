El ICE detiene a cuatro menores, uno de ellos de cinco años, durante varias redadas en Minnesota

Entre los jóvenes también hay un niño de 10 años y dos adolescentes de 17. Todos fueron arrestados en el distrito escolar de Columbia Heights, en el norte de Minneapolis

Cuatro menores estadounidenses, estudiantes del distrito escolar de Columbia Heights, en el norte de Minneapolis, incluido un niño de cinco años y una niña de diez, han sido detenidos en las últimas dos semanas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de acuerdo con información recopilada este miércoles por autoridades locales. En un comunicado dirigido a los medios de comunicación, el distrito escolar ha identificado al joven de cinco años como Liam Ramos.

La superintendente del distrito, Zena Stenvik informó en una rueda de prensa que el menor, fue arrestado junto con su padre en la entrada de su vivienda tras regresar del preescolar. La responsable ha descrito que los miembros de este cuerpo policial sacaron al niño del vehículo, lo condujeron hasta la puerta de su casa y le conminaron a que tocara para ver si había alguien más en la casa. Uno de sus familiares, que en ese momento se encontraba fuera de la casa, rogó a los agentes para que no se llevaran al menor, sin éxito.

Una de las profesoras de Ramos, Ella Sullivan, que ha comparecido ante la prensa junto a Stenvik, ha definido al menor como “un gran estudiante”. Ha destacado que “es muy amable”, que iba a clase todos los días y que “alegraba a sus compañeros de clase”. La educadora ha afirmado que “de momento sus amigos no han preguntado por él”, pero “se darán cuenta de su ausencia y preguntarán”.

La identidad de los demás menores aún no ha trascendido. Respecto al niño de diez años, Stenvik ha afirmado que fue detenido junto a su madre cuando iba de camino a la escuela, y que ahora ambos se encuentran retenidos en un centro de detención en Texas.

La responsable, visiblemente afectada, indicó que los agentes han recorrido vecindarios, rodeado escuelas, seguido autobuses y detenido a estudiantes en distintos momentos del día, generando miedo y preocupación entre familias y docentes. “La sensación de seguridad en nuestra comunidad y alrededor de nuestras escuelas está sacudida, y nuestros corazones están destrozados”, señaló.

Entre los detenidos también figuran dos estudiantes de 17 años. Uno de ellos fue retenido el martes, sin que estuvieran sus padres presentes. Según el relato de Stenvik, la otra menor retenida por el ICE fue detenida junto a su madre en su propia casa. Las familias de los menores tienen casos de asilo activos y ninguna contaba con orden de deportación.

De momento, las autoridades migratorias no se han pronunciado sobre estas detenciones. Un día antes de que se hicieran publicas, el jefe de la patrulla fronteriza, Gregg Bovino, aseguró a la prensa que el ICE no abandonará Minneapolis pese a la ola de rechazo manifestada en reiteradas protestas, justificando su estadía diciendo que se centran en detener a personas indocumentadas con antecedentes de criminalidad.

Después de que Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, muriera tras ser tiroteada por un agente migratorio a principios de enero, las tensiones entre la Administración del presidente, Donald Trump, y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, se han intensificado, llegando a denuncias mutuas en distintos tribunales, discutiendo entre los excesos de los agentes federales o la intervención de las autoridades locales a sus operativos.