La Administración Trump inicia un nuevo operativo migratorio en Maine

El despliegue de un centenar de agentes federales de migración en el Estado del noreste del país, bautizado como Operación Pesca del Día, se enfocará en las comunidades de refugiados

El Departamento de Seguridad Nacional de la Administración de Donald Trump ha lanzado una nueva operación migratoria en el Estado de Maine, en el extremo noreste del país. El territorio fronterizo con Canadá, con una población de apenas 1,4 millones de personas, tiene varias pequeñas comunidades de refugiados, incluyendo de somalís, que han sido el blanco de reiterados ataques por parte del Gobierno, incluyendo del propio Trump, en los últimos meses. Estas comunidades serán el foco del operativo comenzado este miércoles, al que han llamado Operación Pesca del Día, con el despliegue de un centenar de agentes federales.

Los líderes políticos del Estado, así como las comunidades de migrantes, llevaban días esperando la confirmación de una noticia que rondaba como rumor desde finales de la semana pasada. La gobernadora, la demócrata Janet Mills —que tiene un historial de confrontamiento personal con el presidente Trump— ya había anunciado que las tácticas agresivas del Gobierno no serían bienvenidas en Maine.

Y el pasado lunes, la oficina de la fiscalía general en Maine dio una pista todavía más clara de lo que estaba por venir. “En los próximos días, si los ciudadanos de Maine desean ejercer su derecho de reunión y protesta, es fundamental que estas protestas se mantengan pacíficas”, afirmó Andrew Benson, fiscal federal del Estado. “Cualquier persona que agreda o impida por la fuerza a un agente federal, destruya deliberadamente propiedad del Gobierno u obstaculice ilegalmente la actividad policial federal, comete un delito federal y será procesada con todo el peso de la ley”.

Este miércoles, Fox News informó que un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a la cadena a una redada en Maine, y describieron la operación como dirigida a personas con antecedentes penales. “Tenemos aproximadamente 1.400 objetivos aquí en Maine”, declaró a la cadena Patricia Hyde, subdirectora adjunta del ICE. La agencia ha mantenido desde el comienzo de la segunda presidencia Trump que la prioridad son personas indocumentadas con historiales criminales graves, pero la realidad es que la mayoría de los migrantes que han caído en las garras de la ofensiva migratoria del Gobierno no tienen antecedentes penales.

El comienzo de la operación llega semanas después de un despliegue similar en Minneapolis, en donde el envío de miles de agentes de migración ha incitado protestas diarias en contra de la agenda migratoria de la Administración republicana y de las tácticas que usan; en especial después del asesinato de Renee Good a manos de un agente del ICE. El confrontamiento en Minnesota ha escalado hasta el punto que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación al gobernador del Estado, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, entre otros funcionarios locales y estatales, por supuestamente obstaculizar la labor de agentes federales. El presidente Trump hasta ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección en el Estado y ya ha movilizado a 1.500 soldados del ejército nacional preventivamente.

En ese contexto, Maine ha anunciado que no otorgará matrículas encubiertas para vehículos del ICE debido a los “abusos de poder” durante las recientes redadas migratorias. “No hemos revocado las matrículas existentes, pero hemos pausado la emisión de nuevas matrículas. Queremos estar seguros de que las matrículas de Maine no se utilizarán para propósitos ilegales”, dijo la secretaria de Estado de Maine, la demócrata Shenna Bellows.

Las Escuelas Públicas de Portland, el distrito más grande y diverso de Maine, avisaron que mantuvieron las puertas cerradas en dos escuelas durante unos minutos ya el martes debido a preocupaciones sobre la actividad del ICE. “Este es un momento comprensiblemente tenso en nuestra comunidad, a medida que los informes y rumores de acciones de aplicación de inmigración crecen”, señaló el distrito.