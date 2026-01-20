Miles de personas se manifiestan contra Trump: “Queremos proteger la democracia”

Varias ciudades de Estados Unidos convocan protestas contra el autoritarismo, la ofensiva migratoria y la falta de libertad en el primer año de la Administración republicana

A la misma hora que el presidente Donald Trump se dirigía al país con motivo del primer aniversario de su segundo mandato, miles de ciudadanos se manifestaron en varias ciudades de todo el país en contra de sus políticas, que han truncado la vida de millones de personas y están cambiando de forma acelerada la imagen de Estados Unidos dentro y fuera del país.

En la capital, cientos de personas se congregaron y marcharon por la céntrica avenida de Pensilvania, en las inmediaciones de la Casa Blanca, para protestar contra las decisiones autoritarias del presidente que han marcado su primer año de vuelta en el cargo. Desde la cruzada emprendida contra la inmigración, hasta los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, pasando por el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C., las pancartas daban cuenta del descontento.

“Estamos aquí porque creemos en la democracia y queremos protegerla, proteger la Constitución. Queremos que nuestro país sea más justo, más equitativo y más humano”, explicaba Margaret, una residente de Maryland que acudió con su amiga Merryl a la convocatoria. Portando sus pancartas, se refugiaron en un café para calentarse después de haber desafiado con su participación en la protesta las gélidas temperaturas de la capital.

“La oposición está creciendo. A medida que la gente ve a otros manifestarse y a medida que las cosas empeoran, y que nuestra Administración comete más actos ilegales, más personas están comprendiendo que nuestro país está en grave peligro y que también estamos poniendo en peligro al mundo entero al socavar la democracia”, apuntó Merryl.

La convocatoria, bajo el lema “Por una América Libre”, estuvo liderada por el grupo de justicia social Women’s March, que organizó la multitudinaria Marcha de las Mujeres en Washington en 2017, que congregó a más de cuatro millones de personas. “Una América libre comienza en el momento en que nos negamos a cooperar”, decía el movimiento en su web. “Esto no es una petición. Esto es una ruptura. Esto es una protesta y una promesa. Frente al fascismo, seremos ingobernables”.

Muchas de las pancartas reivindicaban la libertad: Free DC (Distrito de Columbia libre) y Free America, se leía en decenas de ellas. La mayoría, sin embargo, hacía referencia a la ofensiva antiinmigración del Gobierno y a su brazo ejecutor: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés). Justo hace un año Trump inauguró su mandato con un aluvión de órdenes ejecutivas orientadas a lo que ha sido una prioridad de su Gobierno: lograr la mayor deportación de la historia. En aras de conseguirla, el republicano ha eliminado programas humanitarios que permitían la residencia temporal de millones de migrantes, cancelado el programa de refugiados, reducido al máximo el asilo, endurecido la concesión de visados y cerrado la frontera.

Dustin Pack, residente de Virginia, ondeaba una bandera de Estados Unidos en la que se podía leer el nombre de Renee Good, la mujer de 37 años que murió por los tiros disparados por un agente del ICE en Minneapolis el pasado 7 de enero. “Es nuestra primera víctima mortal. Un ciudadano estadounidense ha muerto a causa de la aplicación de las leyes de inmigración por parte del ICE”, lamentaba.

A sus 44 años Pack se jubiló como Mayor del Ejército después de 20 años. Consiguió un empleo en el Ejército como civil en Alemania, pero los recortes presupuestarios del Gobierno le dejaron sin empleo, como le sucedió a miles de funcionarios, víctimas de los despidos ordenados por el DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) el pasado año. Pack cree que la democracia está en peligro y alerta del aumento de la violencia. “Después del caso de Renee Good, veo a más estadounidenses que nunca, especialmente veteranos, hablando de usar la Segunda Enmienda, que es nuestro derecho a portar armas. Y en Filadelfia se ve a los Panteras Negras, hombres y mujeres afroamericanos armados para proteger a sus propias comunidades. Esto es muy peligroso, entramos en un ciclo de violencia entre la ciudadanía y el Gobierno”, señaló.

El ICE y las operaciones contra los migrantes fueron protagonistas de la protesta, pero los manifestantes hacían referencia a otros escándalos de la Administración. Dos jóvenes portaban sendas pancartas. En una se leía “No máscaras, no impunidad”, sobre la práctica de los agentes del ICE de realizar las detenciones ocultando su rostro. “Nuestros agentes federales no deberían poder ocultar sus rostros. Deben identificarse y ser responsables de sus crímenes, incluyendo el asesinato de civiles”, criticó Brandy, de 34 años. “Si no podemos verlos, no podemos procesarlos por los crímenes que están cometiendo. Y ellos saben que están cometiendo crímenes, por eso se cubren en el rostro con máscaras. Es un acto de cobardía”, agregó su amiga.

En la otra pancarta, pedían justicia contra los pedófilos, en una referencia a los archivos del pederasta millonario Jeffrey Epstein y a la oposición que Trump hizo durante todo el año a la publicación de los documentos del caso. “Están legalmente obligados a publicar los archivos de Epstein y no lo están haciendo. Por lo tanto, están protegiendo a los pedófilos que figuran en esa lista”, explicaron los manifestantes.

A pesar de que el Congreso ha votado su publicación y que Trump ha acabado por firmarla, solo se ha revelado una pequeña parte de los documentos sobre la red de pederastia que involucró a muchas personalidades, incluidos políticos. “Estamos protestando contra todo. La Administración Trump, el ICE, el secuestro de nuestra gente, los protectores de pedófilos, el hecho de no publicar los archivos de Epstein, en fin, contra toda la ilegalidad que están cometiendo”, resume Brandy.

Houston, Los Ángeles, Atlanta, Miami y Oklahoma City son algunas de las ciudades donde también había protestas convocadas a lo largo del martes. Se planificaron cientos de eventos en todo el país.