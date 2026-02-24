Superhéroe en el Holocausto: una gran novela llega por fin al cine... en forma de ópera

Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay es una de las grandes novelas estadounidenses del cambio de siglo, además de, como reconocen pronto sus millones de lectores, materia de primera para una adaptación audiovisual. Este martes, un cuarto de siglo después de que su autor, Michael Chabon, ganase el premio Pulitzer, esa historia de superhéroes de cómic y víctimas del Holocausto llega por fin a los cines… en forma de ópera.

Salas de Estados Unidos y Canadá proyectarán el montaje con el que la Metropolitan Opera de Nueva York abrió su temporada en septiembre y que regresó al majestuoso y elegante escenario de Manhattan para una breve reposición de una semana que echó el telón el sábado pasado. Ese día, el coliseo, un monstruo de otros tiempos con sus 3.800 butacas, registró casi lleno, pese a que una tormenta de nieve se cernía sobre la ciudad, a que se trata de ese repertorio contemporáneo alejado del infalible bel canto, y a que la institución, como el resto de las de Nueva York, arrastra problemas de público desde el final de la pandemia. (Esos problemas han desembocado recientemente en, entre otras medidas de urgencia, reducción de la temporada, despidos y en la puesta en venta de los dos increíbles chagalls del hall).

Con música de Mason Bates y libreto de Gene Scheer, el montaje, un encargo del Met que ha disfrutado de un inusual encore, condensa la compleja trama de la novela, de 600 páginas, en unas tres horas. Y lo hace en detrimento de la historia de éxito en el naciente negocio de los cómics de superhéroes de los primos Joe Kavalier y Sam Clay, judíos, tras la llegada del primero a Brooklyn, huyendo de la Praga ocupada por los nazis gracias a su talento para el escapismo. En esa destreza se inspiran para crear el personaje con el que ambos, y Empire Comic, la compañía que hacen grande, se miden en los kioscos con los recién nacidos Superman o Capitán América.

Boceto escénico de la ópera de Mason Bates 'Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay'. MET OPERA

El Escapista es una especie de Houdini contra el fascismo, y nace de la imaginación y la rabia de un hombre que se siente afortunado por su vida de éxito en el nuevo mundo y culpable por haber huido dejando atrás a su hermano (hermana, en la ópera). La historia que Bates y Scheer salvan de la tijera da, por lo demás, protagonismo al romance de Kavalier (que interpreta un convincente Andrzej Filończyk) y Rosa Saks (Sun-Ly Pierce), una artista, y al despertar gay de Clay (Miles Mykkanen) con Tracy Bacon (Edward Nelson), el actor que da vida a El Escapista cuando el personaje da el salto a la radio. También, a un final que se reparte entre la confortable vida en el gran suburbio americano, también naciente, y el barro del teatro occidental de la Segunda Guerra Mundial.

Lo mejor del conjunto son la dirección de la orquesta, de Yannick Nézet-Séguin, y la puesta en escena, con el recurso de las viñetas que se amplían y se enfocan, las proyecciones, que sirven para los saltos entre continentes, de la Europa en guerra a la vista de Nueva York desde el Empire State Building una noche de tormenta eléctrica, y el trazo de los dibujos que hacen avanzar la historia.

El germen de la ópera está en una representación en 2017 en Santa Fe (Nuevo México) de una obra anterior de Bates, The (R)evolution of Steve Jobs, basada en la vida del fundador de Apple. Entre el público, estaba Peter Gelb, director ejecutivo del Metropolitan. Este pidió ideas al compositor, que sugirió Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay. Por entonces, Bates ya había pedido permiso a Chabon para adaptar el libro. El autor no colaboró en el montaje (la ópera, al parecer, no es lo suyo), aunque se ha referido al resultado en su Substack como “adorable”.

Pasos en falso en Hollywood

El trabajo de adaptación llevó ocho años. Bates firma una música de tintes cinematográficos, y Scheer embute la historia, inevitablemente simplificada, a un ritmo endiablado. Al menos, ellos sí han logrado llevar a buen puerto la traducción a otro medio de una novela cuyos derechos ya adquirió antes de su publicación Scott Rudin, productor de Paramount. Como tantos proyectos de Hollywood, este se cuenta a partir de sus pasos en falso.

Michael Chabon, en la época de la publicación de su novela sobre superhéroes.

Primero, la iba a dirigir Sidney Pollack, y Jude Law estaba listo para encarnar a Kavalier. Stephen Daldry tomó después el relevo como realizador, y en 2004 a punto estuvo de salir adelante con un reparto que incluía a Tobey Maguire, Jamie Bell y Natalie Portman, elenco que dos años después había mutado (en estos otros nombres: Ryan Gosling, Andrew Garfield y Jason Schwartzman). Daldry anunció en 2011 que había cambiado de idea, y que se disponía a convertir Las asombrosas aventuras de Kavalier y Clay en una miniserie de ocho episodios para HBO.

Antes de la pandemia, la idea de trocearla por capítulos resurgió en la forma de un proyecto para la plataforma Showtime de CBS Television Studios. Esta vez eran Chabon y su esposa, la también escritora Ayelet Waldman, los llamados a adaptar una historia que, siete años después, aún se les resiste. Sus lectores saben que contiene un material audiovisual de primera, pero con eso parece que no basta. Entretanto, les queda, al menos, el refugio de la ópera.