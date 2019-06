El Mago Marín presenta 'Magical Comedy Club'

¡Luces, telón y acción! Prepárate para disfrutar de Magical Comedy Club, un show de ilusionismo donde la magia, la música y el humor se mezclan en un mismo escenario.

Si crees que lo has visto todo, es que aún no has visto al mago Marín. Premio Nacional de Magia y ganador del programa Pura Magia de TVE, este mago te ofrecerá un original espectáculo donde lo importante no es descifrar el enigma, sino vivirlo.

Participa en nuestro concurso y consigue una entrada doble para ver Magical Comedy Club en el Nuevo Teatro Alcalá los días 14, 15, 16, 20, 21 y 22 de junio. Elige a qué función te gustaría asistir y consigue una de las 10 entradas dobles que hemos reservado para cada día.

más información Viernes 14, sábado 15, jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de junio a las 21:30 horas. Domingo 16 de junio a las 19:00 horas.

Nuevo Teatro Alcalá: Calle de Jorge Juan, 62, Madrid.

