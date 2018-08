'Burundanga', la comedia con una gran dosis de verdad

Burundanga es una de las comedias más recomendadas de Madrid. En su octava temporada, ahora en el Teatro Lara, sigue haciendo reír al público. Esta comedia, que adopta el nombre del "suero de la verdad", relata la historia de una pareja que acaba averiguando más de lo que le gustaría.

Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo, ya que no sabe ni siquiera a ciencia cierta si realmente la quiere. Sin embargo, ella y su compañera de piso encuentran la solución perfecta: burundanga, la droga de la verdad que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la sinceridad más auténtica. El problema es que descubrirá no sólo lo que pretendía averiguar, sino otra verdad mucho más inesperada.

Por ser suscriptor te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de esta obra los días 5 y 12 de septiembre. Participa en el concurso y ¡no te quedes sin tu entrada!

