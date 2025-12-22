Así manejan el factor psicológico los ciberestafadores

Los estafadores se valen de técnicas de manipulación para engañar a sus víctimas. Plantean situaciones excepcionales, de alarma, urgencia o, como en este caso, la posibilidad de obtener un dinero rápido y sin esfuerzo

En el fraude de inversión, el estafador se oculta tras una empresa falsa de inversiones con el objetivo de convencer a la víctima para que invierta su dinero. ¿El gancho? La promesa de altas rentabilidades que tripliquen o cuadrupliquen la suma inicial. La inversión nunca se realiza y el dinero desaparece

En 2024, Meta, la compañía matriz de Instagram y Facebook, eliminó más de dos millones de cuentas en todo el mundo vinculadas a esta estafa. España, además, se encuentra entre los veinte países más golpeados por fraudes relacionados con criptomonedas. En junio, la policía española y la Interpol desmantelaron una célula de estafadores de esta especialidad que habían sustraído más de 460 millones de euros a unas 5.000 víctimas de todo el mundo.

TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN

Gran recompensa Prometen a la víctima rentabilidades elevadas en muy poco tiempo, bajo el falso relato de que los bancos no ofrecen ganancias por guardar el dinero

CIBEREXPERTO NOMBRE Jordi Sánchez CARGO Experto en fraude de CaixaBank “Comunicarse por teléfono con la víctima permite a los estafadores convencerla, y rebatirle cualquier objeción que plantee” Play / Pause 0:00 2:15 CÓMO EVITAR LA ESTAFA DE INVERSIÓN 1 Desconfía de inversiones con altas rentabilidades sin posibilidad de pérdida 2 Si sospechas de que se pueda tratar de una estafa, no continúes 3 No tengas prisa: una oportunidad legítima no expira en minutos 4 No instales ‘apps’ ni des acceso remoto a tu dispositivo 5 Antes de invertir, comenta la oferta con personas de tu entorno 6 Investiga quién está detrás, busca en internet y en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

El sofisticado entramado del engaño. Los estafadores proporcionan un usuario y una contraseña de una web o aplicación falsa para que la víctima haga un seguimiento de la teórica evolución de la inversión. En ocasiones, también le ofrecen que se descargue una aplicación que los estafadores pueden, además, acceder a datos y contraseñas almacenadas en el teléfono.

La víctima ingresa el dinero en una llamada cuenta mula, que pertenece a un intermediario que se lleva una comisión por ponerla a disposición de los estafadores, explica Jordi Sánchez, experto en fraude de CaixaBank. El intermediario “lo reparte, lo envía a otras cuentas, lo invierte en criptomonedas o lo canaliza a través servicios de envío de dinero, de manera que se establece una tupida red cuyo recorrido es muy difícil de trazar”, señala.

Sánchez explica que entidades bancarias como CaixaBank avisan a sus clientes si detectan movimientos sospechosos. Pero en ocasiones, comenta, el cliente no hace caso. “El trabajo de manipulación por parte de los estafadores es tan exhaustivo que advierten a sus víctimas de que seguramente les llamará el banco para catalogar como estafa su inversión porque no quieren que el cliente se lleve su dinero a otra parte”, detalla Sánchez.

Qué se puede hacer cuando al final la víctima es consciente de la estafa. Lo primero, notificárselo a la entidad bancaria y seguidamente a la policía. Cuanto antes, mejor. Además, habrá que recabar la mayor cantidad de información posible para ponerla a disposición de las autoridades.

OTROS FRAUDES RELACIONADOS CON LA INVERSIÓN

Cada semana aparecen nuevas maneras de embaucar a ciudadanos en una estafa de este tipo. Algunas de las registradas por el INCIBE son: