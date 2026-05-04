Coffee Break con Alfonso de Gregorio

El responsable de inversión en Bolsa de Finaccess Value charlará con los suscriptores premium en un encuentro exclusivo el 13 de mayo

Alfonso de Gregorio, responsable de inversión en Bolsa de Finaccess Value.

Alfonso de Gregorio, responsable de inversión en Bolsa de Finaccess Value, es el invitado del próximo Coffee Break. El encuentro tendrá lugar el miércoles 13 de mayo a las 16.00, hora de Madrid, a través de Zoom, para que también puedan disfrutarlo nuestros suscriptores de Latinoamérica. El experto charlará con nuestros suscriptores premium sobre los desafíos que enfrenta Latinoamérica ante la Administración Trump, especialmente México, que ya se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos.

El periodista de Cinco Días Miguel Moreno Mendieta moderará este encuentro virtual, en el que podrás plantear tus preguntas a Alfonso de Gregorio. ¡Participa para conseguir tu plaza!

Alfonso de Gregorio, junto con Lola Jaquotot, es responsable de la inversión en renta variable en Finaccess Value, una empresa de capital mexicano con sede original en México y presencia en expansión en Miami y Madrid. El gestor de fondos, cuya principal especialidad es la renta variable europea, es uno de los más reconocidos en España, con una extensa carrera que le llevó a trabajar en Gesconsult y Trea Asset Management.