Sumérgete en una experiencia única con ‘WAH Show Madrid’

'WAH Show Madrid', una experiencia única para disfrutar, conectar y celebrar la vida.

WAH Show Madrid regresa un año más para ofrecerte una experiencia sensorial única dividida en tres espectaculares actos donde la gastronomía, un impresionante espectáculo artístico y los grandes éxitos de la historia de la música se fusionan en un show vibrante, impactante e innovador

¿Quieres disfrutar de este espectáculo de una manera única? Por ser suscriptor PREMIUM puedes vivir una Experiencia FoodHall el próximo 30 de abril, que incluye: una entrada doble para disfrutar del espectáculo y un pasaporte azul con una comida y dos bebidas por persona durante los Actos 1 y 2. ¡Participa en el concurso y vive WAH Show Madrid de la forma más exclusiva!

Sobre WAH Show Madrid

“Creen que nos pueden prohibir la música, quieren que dejemos de soñar, amar, disfrutar, compartir y vivir. Jamás dejaremos que esto ocurra”.

En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Show Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música hasta que la prohíban… Allí, el espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo. WAH Show Madrid no es solo un espectáculo musical y gastronómico, es un nuevo concepto de entretenimiento y una auténtica explosión de sensaciones, que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de la resistencia WAH.

Más Información Jueves 30 de abril a las 19:30.

Espacio WAH: IFEMA, Avda. Del Partenón, 5, Madrid.