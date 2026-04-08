Gana dos entradas para ‘Michael’

Cartel promocional de 'Michael'.

El próximo miércoles 22 de abril se estrena exclusivamente en cines, Michael, el retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes del mundo. Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de conseguir una entrada doble para disfrutar de la película desde su fecha de estreno en los cines de tu ciudad.

Sinopsis

La película nos muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento.

Descubriéndonos tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario, Michael nos brinda un asiento en primera fila para conocer a Michael Jackson como nunca. Aquí comienza su historia.

Más información Las entradas son válidas para ver esta película a partir del miércoles 22 de abril en los siguientes circuitos de cines a nivel nacional