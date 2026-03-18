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Hazte con una entrada doble para ‘Greenpiss’ en el Gran Teatro Pavón

Una comedia sobre la ecología, el futuro del planeta y la supervivencia de la especie humana

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Madrid -
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Cartel promocional de 'Greenpiss'

El Gran Teatro Pavón acoge Greenpiss, una comedia de la compañía de teatro Yllana que trata desde la crítica y la sátira el problema del cambio climático y varias de sus causas y consecuencias.

¿Quieres disfrutar de este espectáculo? Participa en el concurso para ganar una entrada doble para la función del próximo viernes 3 de abril ¡Prepárate para no parar de reír!

Sobre el espectáculo

En el transcurso de la obra, cuatro actores se desdoblan en infinidad de personajes, desde políticos a animales en peligro de extinción, para tratar un tema que está en boca de todos y al que ofrecen una receta clara para combatirlo: humor ácido y sin barreras que no dejará a nadie indiferente.

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