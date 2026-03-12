Asiste al preestreno de ‘Un altre home’

Cartel promocional de 'Un altre home'.

El próximo viernes 27 de marzo se estrena exclusivamente en cines Un altre home, una historia de amor contemporánea con toques de comedia que explora la complejidad de las relaciones de pareja y las decisiones que se toman en la treintena. Por ser lector de EL PAÍS, disfruta antes que nadie de esta película y asiste al preestreno el próximo lunes 23 de marzo a las 20:00 en los Cines Paz de Madrid. ¡Participa y gana una entrada doble!

Sinopsis

Un altre home es una historia de amor contemporánea con toques de comedia que explora la complejidad de las relaciones de pareja y las decisiones que se toman en la trentena. Marc y Eudald, una pareja estable que aparentemente tiene una vida ordenada, se ven desestabilizados por la llegada inesperada de un nuevo vecino al piso de enfrente. A medida que Marc se enfrenta a sus propios sentimientos de inconformismo y a las continuas tentativas de Eudald para fortalecer su relación, la película reflexiona sobre el amor, las expectativas y la pérdida en un momento crucial de la vida.

Más información Lunes 23 de marzo a las 20:00.

MK2 Cine Paz: C/ de Fuencarral, 125, Chamberí, 28010, Madrid.