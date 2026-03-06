Asiste al preestreno de ‘Proyecto Salvación’

Cartel promocional 'Proyecto Salvación', que se estrena el 27 de marzo en cines. © (2026) Amazon Content Services LLC

El 27 de marzo se estrena en cines Proyecto Salvación, una película dirigida por la pareja de cineastas Phil Lord y Christopher Miller y protagonizada por Ryan Gosling y Sandra Hüller.

Por ser lector de EL PAÍS puedes verla antes que nadie asistiendo al preestreno, que tendrá lugar el próximo jueves 19 de marzo en el Cine Cinesa Proyecciones. ¡Participa y consigue una entrada doble!

Sinopsis

El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Para ello, deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar a la Tierra de la extinción... pero la aparición de una amistad inesperada implicará que no tendrá que hacerlo solo.

Más información Jueves 19 de marzo a las 19.30.

Cine Cinesa Proyecciones: Calle de Fuencarral, 136, Madrid