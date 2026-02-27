Ir al contenido
CINE

Asiste al preestreno de ‘Elegir mi vida’

Una comedia musical de Amélie Bonnin, ganadora del premio César a Mejor Cortometraje en 2023

MADRID -
El 20 de marzo se estrena en cines Elegir mi vida, una película de la directora artística francesa Amélie Bonnin y protagonizada por Juliette Armanet y Bastien Bouillon, que inauguró el prestigioso festival de Cannes en 2025. Por ser lector de EL PAÍS, consigue una entrada doble y asiste al preestreno que tendrá lugar el jueves 12 de marzo a las 20.00 en el Institut Français de Madrid. ¡Participa!

Sinopsis

Cécile está a punto de cumplir su sueño de abrir su propio restaurante, cuando su padre sufre un infarto y debe volver a su pequeño pueblo natal, lejos de la bulliciosa vida parisina. Allí, tiene un reencuentro inesperado con su amor de la adolescencia. A medida que resurgen los recuerdos, sus certezas comienzan a tambalearse…

01:48
Tráiler 'Elegir mi vida'

