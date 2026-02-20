Descubre antes que nadie ‘Aves de corral’

Cartel promocional de la nueva película 'Aves de corral', un thriller de Antonio Vicent que se estrena en cines el 6 de marzo.

El 6 de marzo se estrena en cines Aves de Corral, una película escrita y dirigida por Antonio Vicent, protagonizada por Diego Anido, Pedro Casablanc, Chechu Salgado y muchos más. Por ser lector de EL PAÍS, consigue una entrada doble y asiste al preestreno de este thriller con comedia el próximo martes 3 de marzo a las 20.00 en el Palacio de la Prensa de Madrid. ¡Participa!

Sinopsis

Pinco hoy no está en su puesto. Tiene que hacer un trabajillo en casa del director de la organización criminal en la que trabaja. En su equipo de trabajo le cubre un chaval que ignora dónde se mete. De manera inesperada, el equipo tendrá la oportunidad de concluir el encargo que les ocupa desde hace meses: el asesinato de un dirigente del CNI. Sin embargo, el plan de fin de semana de una pareja de novios se cruza en su camino y complica la situación. Mientras, Pinco, ajeno a la tragedia que viven sus compañeros, disfruta de un día tranquilo y entabla una prometedora relación con el director de la organización al tiempo que le arregla un sofá. Todo en el día menos oportuno.

MÁS INFORMACIÓN Martes 3 de marzo a las 20.00.

Palacio de la Prensa: Pl. del Callao, 4, Centro, 28013 Madrid