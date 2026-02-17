Gana tus entradas para ‘El último vikingo’

Cartel promocional de 'El último vikingo'.

El 6 de marzo se estrena solo en cines El último vikingo, una película protagonizada por el actor danés Mads Mikkelsen y dirigida por Thomas Jensen. Esta comedia negra, estrenada en el Festival de Venecia, narra la historia de Anker tras salir de prisión quince años después.

Por ser lector de EL PAÍS, puedes conseguir una entrada doble para verla en tu ciudad a partir de su estreno y durante su permanencia en cartelera. ¡Participa para conseguir la tuya!

Sinopsis

Anker sale de prisión tras cumplir una condena de quince años por robo. El dinero del atraco fue enterrado por su hermano Manfred. Solo él sabe dónde está. Por desgracia, desde entonces Manfred ha desarrollado un trastorno mental que le ha hecho olvidarlo todo y le lleva a creer que es uno de los integrantes de los Beatles. Juntos, los hermanos emprenden un viaje inesperado para encontrar el dinero y descubrir quiénes son en realidad.

