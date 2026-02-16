‘Giselle’, el ballet romántico por excelencia en Cine Yelmo

El próximo 3 de marzo la prestigiosa compañía The Royal Ballet pone el broche final de la temporada en Cine Yelmo con la proyección de Giselle, el ballet romántico por excelencia, con una producción fascinante de Peter Wright. Por ser lector de EL PAÍS, consigue una entrada doble y disfruta desde la comodidad de tu butaca de esta producción gracias a +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo. ¡Participa y elige tu cine!

Sobre la obra

La obra narra la historia sobre cómo el mundo se pone patas arriba cuando la campesina Giselle descubre que su amante Albrecht es en realidad un noble prometido a otra dama.

Giselle cuenta con una variedad temática de tramas que se inspiran en las obras de Heinrich Heine y en los poemas de Victor Hugo. Un poder sobrenatural que la convierte en uno de los mejores ejemplos del género romántico del siglo XIX y que alcanza su máximo esplendor durante la Danza de las Willis del Acto II.

La producción de Peter Wright para The Royal Ballet fue creada en 1985. Con diseños de John Macfarlane y ambientada en la partitura de Adolphe Adam, esta producción evoca dos reinos claramente vívidos, transportando al público desde el idilio pastoral hasta el cementerio iluminado por la luna donde finaliza esta trágica historia.