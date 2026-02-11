Disfruta antes que nadie de ‘Orwell 2+2=5′

Cartel promocional de 'Orwell 2+2=5'.

Tras haber pasado por el Festival de Cannes y el Festival de San Sebastián, el viernes 27 de febrero se estrena en cines Orwell 2+2=5 el documental sobre la obra de George Orwell, uno de los periodistas y ensayistas más destacados del siglo XX. La cinta analiza su obra a través de lecturas de su diario y referencias cinematográficas.

Por ser lector de EL PAÍS, te damos la oportunidad asistir al preestreno de la película documental el próximo jueves 26 de febrero a las 20.30 en los Cines Renoir Princesa. ¡Participa en el concurso y consigue una entrada doble!

Sinopsis

George Orwell fue uno de los autores más visionarios del siglo XX, cuyas novelas, 1984 y Rebelión en la granja, predijeron un futuro autoritario y escalofriante. El aclamado director Raoul Peck entrelaza clips, lecturas del diario de Orwell, referencias cinematográficas e imágenes actuales para crear no solo un retrato del escritor, sino también una nueva perspectiva sobre lo profética que se ha vuelto su obra.

Más información Jueves 26 de febrero a las 20.30

Cines Renoir Princesa: C/ de la Princesa, 3, Moncloa-Aravaca, 28008, Madrid.