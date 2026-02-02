Películas de culto que no te puedes perder en el ciclo ‘mK2 Cult’
Elige tu película favorita y gana una entrada doble para disfrutar de la nueva programación
¡Revive desde la gran pantalla las películas más emblemáticas! Las películas más reconocidas del cine de culto regresan a la gran pantalla de los cines mk2 en el ciclo mk2 Cult: sesiones semanales en las que se proyectan obras que todavía permanecen en la retina del espectador dado su componente innovador y arriesgado. ¿Cuá te gustaría ver?
Este mes de febrero, puedes disfrutar de: La loca historia de las Galaxias, Cinema Paradiso o Memento. ¡Elige tu favorita y participa en el concurso!
Este mes de febrero puedes disfrutar de las siguientes películas:
'La loca historia de las Galaxias' (jueves 12 de febrero)
El planeta Spaceball intenta "robar" la atmósfera del vecino Druidia secuestrando y pidiendo rescate por la princesa Vespa. El inventor de la trama es Dark Helmet Rick Moranis, pero se las tendrá que ver con Lone Starr Bill Pullman.
'Cinema Paradiso' (jueves 19 de febrero)
Salvatore, un director de cine consagrado, regresa a su pueblo siciliano para el funeral de Alfredo, el proyeccionista que marcó su infancia. El reencuentro despierta recuerdos de su primer amor y de una niñez ligada al cine, la censura y los sueños perdidos.
'Memento' (jueves 26 de febrero)
El último suceso que recuerda Leonard, un investigador de una agencia de seguros, de su pasado es el golpe que recibe en la cabeza al intentar evitar el asesinato de su esposa. Desde ese momento, todo lo que le sucede lo olvida en unos pocos minutos. Para poder vengar el asesinato, recurre a notas sobre su cuerpo y la ayuda de una cámara fotográfica.