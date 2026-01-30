‘Inter Alia’, la última proyección de teatro de Cine Yelmo

La emocionante obra de teatro de los creadores de ‘Prima Facie’ protagonizada por Rosamund Pike

Cine Yelmo pone el broche final a su temporada de teatro con Inter Alia, la nueva y emocionante obra de los creadores de la exitosa Prima Facie. Proyectada en directo desde el National Theatre de Londres, consigue una entrada doble y no te pierdas esta proyección los días 12 y 17 de febrero gracias a +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo.

Sobre la proyección

La nominada al Óscar, Rosamund Pike, interpreta a Jessica Parks, una compasiva e inteligente jueza del Tribunal de la Corona de Londres. En su trabajo, desafía el sistema caso tras caso, pero cuando se desprende de la toga, tiene que lidiar con sus responsabilidades de madre y esposa.

Esta nueva y emocionante obra reúne a la dramaturga Suzie Miller, ganadora del Premio Olivier, con el ganador del BAFTA Justina Martin y Jamie Glover (Waterloo Road).