Asiste en familia al preestreno de ‘Little Amélie’

Una película de animación basada en la novela de Amélie Nothomb

Fotograma de la película 'Little Amélie', que se estrena en cines el 13 de febrero.

El próximo 13 de febrero se estrena en cines Little Amélie, un film nominado a Mejor Película de Animación en los premios BAFTA y los Óscar, dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, y basada en el best seller de Amélie Nothomb. Por ser lector de EL PÁIS, consigue una entrada cuádruple y asiste al preestreno el próximo 11 de febrero a las 20.15 en los Cines Verdi de Madrid. ¡Participa en el concurso!

Sinopsis

Amélie es una niña belga nacida en Japón. Gracias a su niñera Nishio-san la vida es todo aventuras y descubrimientos. Pero en su tercer cumpleaños ocurrirá un suceso que lo cambie todo, iniciando una serie de acontecimientos que marcarán su vida y darán forma a su manera de entender el mundo.

MÁS INFORMACIÓN Miércoles 11 de febrero a las 20.15 Cines Verdi: C. de Bravo Murillo, 28, Chamberí, 28015 Madrid