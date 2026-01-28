Ir al contenido
CINE

Asiste en familia al preestreno de ‘Little Amélie’

Una película de animación basada en la novela de Amélie Nothomb

EL PAÍS +
MADRID -
El próximo 13 de febrero se estrena en cines Little Amélie, un film nominado a Mejor Película de Animación en los premios BAFTA y los Óscar, dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, y basada en el best seller de Amélie Nothomb. Por ser lector de EL PÁIS, consigue una entrada cuádruple y asiste al preestreno el próximo 11 de febrero a las 20.15 en los Cines Verdi de Madrid. ¡Participa en el concurso!

Sinopsis

Amélie es una niña belga nacida en Japón. Gracias a su niñera Nishio-san la vida es todo aventuras y descubrimientos. Pero en su tercer cumpleaños ocurrirá un suceso que lo cambie todo, iniciando una serie de acontecimientos que marcarán su vida y darán forma a su manera de entender el mundo.

00:20
Spot de la película 'Little Amélie'

