Disfruta antes que nadie de ‘Tres Adioses’

Cartel promocional de 'Tres adioses'.

El 6 de febrero se estrena en cines Tres Adioses, la nueva película de Isabel Coixet basada en un bestseller italiano y protagonizada por Alba Rohrwacher y Elio Germano. La cinta es una historia sobre el amor, la vida y esos momentos que lo cambian todo para siempre.

Por ser lector de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de disfrutar de la película antes de su estreno en una proyección única el próximo jueves 5 de febrero a las 20.30 en los cines Renoir Princesa. ¡Participa y consigue una entrada doble para el preestreno!

Sinopsis

Tras lo que parecía una discusión sin importancia, Marta y Antonio se separan. Él, un chef prometedor, se refugia en sus fogones; ella, en su silencio, empieza a notar algo más que tristeza: ha perdido el apetito… y no solo por desamor. Cuando descubre que detrás hay un problema de salud, todo da un giro inesperado: la comida sabe mejor, la música le llega como nunca y el deseo despierta sus ganas de vivir sin miedo.

Más información Jueves 5 de febrero a las 20.30. Cines Renoir Princesa: C/ de la Princesa, 3, Moncloa-Aravaca, 28008, Madrid.