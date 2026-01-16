Asiste al preestreno de ‘La tarta del presidente’

Consigue tus entradas y disfruta antes que nadie de la película candidata al Óscar a Mejor Película Internacional

Cartel promocional de 'La tarta del presidente'.

Tras su estreno mundial en el Festival de Cannes, La tarta del presidente llega a los cines el próximo viernes 6 de febrero a nivel nacional. La cinta, dirigida por Hasan Hadi y ambientada en el Irak de los años 90, narra la historia de Lamia, una niña de nueve años que debe preparar una tarta para el presidente Sadam Huseín en el día de su cumpleaños.

Sinopsis

Irak, años noventa. La pequeña Lamia recibe la misión de preparar una tarta con motivo del cumpleaños del presidente Sadam Huseín. Acompañada por su amigo Saeed y con su gallo Hindi a cuestas, recorre Bagdad en busca de los ingredientes, viviendo una serie de peripecias que alterarán por completo su vida cotidiana.