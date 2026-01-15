Bruce Liu y Toronto Symphony protagonizan el próximo concierto de Ibermúsica

Por ser suscriptor de EL PAÍS, te ofrecemos la oportunidad de asistir a los conciertos programados por Ibermúsica para la temporada 2025-2026. Participa en el concurso y consigue una entrada doble para disfrutar del Concierto para piano núm. 2 de Rachmaninoff que tendrá lugar el martes 27 de enero a las 19.30 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Un concierto interpretado por la Sinfónica de Toronto y el pianista Bruce Liu, dirigido por Gustavo Gimeno, en el que presentan dos obras que hablan de esperanza y la confianza en que todo puede ir mejor. ¿A qué esperas para participar?

PROGRAMA RACHMANINOFF, Concierto para piano núm. 2

Compuesta tras un periodo lleno de incertidumbres para el ruso, el Concierto para piano núm. 2 de Rachmaninoff es su obra más conocida. Gran parte de su popularidad es consecuencia de su éxito en Estados Unidos donde inspiró, entre otras, las canciones Full Moon and Empty Arms y I Think of You,de Frank Sinatra o fue parte importante de las bandas sonoras de las películas Breve Encuentro de David Lean y La tentación vive arriba de Billy Wilder.

PROKÓFIEV, Sinfonía núm. 5

Estrenada a principios de 1945, la Sinfonía n.º 5 de Prokofiev está llena de calidez y un optimismo mesurado. Es música que parece reconocer la crudeza de la guerra mientras mira hacia el futuro y reconoce por qué valió la pena luchar.



