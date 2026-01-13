30% de descuento en tus entradas para el Concierto Extraordinario de Ibermúsica

Cartel promocional del Concierto Extraordinario de Ibermúsica con Martín García García.

El martes 3 de febrero, Martín García García, una de las figuras más prometedoras del panorama internacional, protagonizará el primer Concierto Extraordinario de Ibermúsica en Madrid. El pianista presentará un exigente programa en el que interpretará obras de Chopin y Liszt, y desplegará su excepcional virtuosismo y capacidad de expresión en el Auditorio Nacional de Música. Por ser suscriptor de EL PAÍS, compra tus entradas al 30% de descuento y déjate cautivar por el artista. ¡Aprovecha la promoción!

Sobre el concierto...

Martín García García, ganador del tercer premio en el Concurso Internacional de piano Chopin, uno de los más prestigiosos del mundo, domina la obra del compositor polaco que ocupará la primera parte de este recital. Las baladas y scherzos que ha elegido son páginas en las que se combinan la narración épica, la intensidad dramática y una técnica de gran exigencia, mientras que las mazurkas revelan el lirismo concentrado y nostálgico con el que Chopin trasladó al escenario la tradición popular polaca.

La segunda parte nos conducirá al complejo y profundo universo de Liszt y culminará con la exigente Sonata en si menor, una de las cumbres del repertorio pianístico. Primer premio en el Concurso de Cleveland, Martín García García ya ha cautivado al público en escenarios de toda Europa, América y Asia y lo hará también en su debut en Ibermúsica para continuar haciendo historia.