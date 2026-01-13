Gana entradas para ver en cines ‘La chica zurda’

Descubre esta cinta escrita por el ganador del Oscar Sean Baker

Cartel promocional de 'La chica zurda'.

El próximo viernes 30 de enero se estrena exclusivamente en cines La chica zurda, una cinta dirigida por Shih-Ching Tsou y coescrita por Sean Baker. Esta comedia dramática narra la historia de una madre soltera y sus dos hijas, que regresan a Taipei tras varios años viviendo en el campo para abrir un puesto en un bullicioso mercado nocturno.

Por ser lector de EL PAÍS, participa y consigue una entrada doble para disfrutar de la película a partir de su estreno y durante su permanencia en cartelera en una selección de cines a nivel nacional. ¡No te lo pierdas!

Sinopsis

Una madre soltera y sus dos hijas regresan a Taipei tras varios años viviendo en el campo para abrir un puesto en un bullicioso mercado nocturno. Cada una a su manera, tendrán que adaptarse a este nuevo entorno para llegar a fin de mes y conseguir mantener la unidad familiar. Tres generaciones de secretos familiares empiezan a desvelarse después de que su abuelo le diga a la hija menor, que es zurda, que nunca use su “mano del diablo”.