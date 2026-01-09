Gana entradas para ‘Polloliebre y el secreto de la marmota’

Disfruta en familia de esta película de animación repleta de aventuras

Cartel promocional de 'Polloliebre y el secreto de la marmota'.

¿Qué puede ocurrir cuando un intrépido aventurero mitad pollo, mitad liebre, descubre la existencia de una misteriosa marmota que tiene poderes para retroceder en el tiempo? Descúbrelo en Polloliebre y el secreto de la marmota, una divertida película de animación que se estrena en cines el próximo 16 de enero.

Por ser lector de EL PAÍS, te damos la oportunidad de ganar una entrada cuádruple para disfrutar en familia de esta película durante su permanencia en cartelera. Las entradas son válidas en varios cines a nivel nacional. ¿A qué esperas a conseguir las tuyas?

Sinopsis

Hopper, un intrépido aventurero mitad pollo, mitad liebre, descubre la existencia de una misteriosa marmota que, cuenta la leyenda, tiene el poder de retroceder en el tiempo. Podría ser la única capaz de salvar a su especie en peligro de extinción, pero antes ha de encontrarla y no es el único que quiere hacerlo. Tampoco está solo: lo acompañan otros seres entrañables, como una mofeta experta en artes marciales o una tortuga cocinera y sarcástica.