Gana una beca para el taller de escritura impartido por Gloria Fortun

Celebra el estreno de ‘La cronología del agua’ y gana una beca completa en el taller de ‘Las Escritoras Peligrosas’

El 9 de enero se estrena en cines La cronología del agua, una película dirigida por Kristen Stewart, basada en la novela homónima de Lidia Yuknavitch.

Por ser suscriptor de EL PAÍS, escribe un mini relato y gana una beca completa en el taller de escritura de Escritoras Peligrosas, que incluye la mentoría de Gloria Fortun, autora de los poemarios Todas mis palabras son azores salvajes y Adulta funcional. Además, podrás conseguir una entrada doble para disfrutar del estreno de la película en un pase especial y vivir en directo la lectura de los relatos seleccionados. ¡Habrá cinco seleccionados, de los cuales uno será el ganador! ¿A qué esperas para participar?

Sinopsis de la película

Basada en el bestseller de las memorias de Lidia Yuknavitch, que se sumerge en su vida como nadadora en un entorno desgarrado por el alcohol y la violencia. Destinada a la autodestrucción Lidia se reapropia de su traumática historia para intentar encontrar su propia voz y la salvación en la literatura.

Escritoras Peligrosas

Las Escritoras Peligrosas son un taller de escritura de Gloria Fortún, traductora y autora de los poemarios Todas mis palabras son azores salvajes y Adulta funcional, de la novela Roja catedral y de otros textos de ficción y de ensayo.

Comenzaron en 2017 y llevan ocho años forajidas en los talleres de escritura tradicionales, desafiando la técnica y persiguiendo su voz y su visión.