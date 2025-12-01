La ópera ‘Andrea Chénier’ proyectada en directo desde Nueva York

La más grande de las tragedias de Giordano llega a Yelmo Cine a través de la ventana de contenidos alternativos de +Que Cine

Cartel promocional de 'Andrea Chénier'.

Andrea Chénier será la última proyección del año de la temporada MET en Cine Yelmo, en directo desde Nueva York. Desde la comodidad de la butaca podrás disfrutar de una ópera tan apasionante como trágica protagonizada por el aclamado tenor Piotr Beczala. La inmensa tragedia del mítico compositor Giordano se podrá ver el sábado 13 de diciembre a las 19:00 (18:00 en Canarias). Por ser lector de EL PAÍS, consigue una entrada doble y no te pierdas la última proyección del año en el Yelmo Cine de tu ciudad.

Sobre la función...

La ópera se ambienta en París, en medio del drama y de la agitación de la Revolución Francesa. La partitura de Giordano, exuberante y conmovedora, acompaña la historia expresando emociones poderosas tanto por parte de la orquesta como por la de los cantantes escogidos. La obra combina las crudas emociones de los personajes con el espectáculo de una gran ópera histórica, logrando cautivar a la crítica y al público.