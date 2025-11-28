Descubre antes que nadie ‘Fragmentos’

El 12 de diciembre se estrena en cines 'Fragmentos'.

¿Qué harías para salvar tu matrimonio? Tras su gran acogida en el Festival de San Sebastián, el 12 de diciembre se estrena en cines Fragmentos, una película de Horacio Alcalá, protagonizada por Emma Suárez, Manu Vega, Asia Ortega y Jose Luis García Perez. Por ser lector de EL PAÍS, consigue una entrada doble y asiste al preestreno de la película el jueves 11 de diciembre a las 20.30 en los cines Yelmo Ideal de Madrid. ¿Te lo vas a perder? ¡Participa!

Sinopsis

Diego decide poner rumbo a la roca volcánica paradisíaca con su mujer Alba para probar suerte por enésima vez en su matrimonio. Una relación sin sexualidad y discusiones continuas, de idas y venidas con personas de por medio, sin importar el daño que esto les causa. Alba permanece con su coraza cerrada sin ver que su actitud es la causa del naufragio de su relación. Irene y Ben son los anfitriones de la geria donde se hospedan. Una pareja de prometidos cuya felicidad pende de un hilo con la llegada de sus invitados. “Siete preguntas para salvar tu matrimonio” en una revista de prensa rosa será lo que destape la verdad de ambas relaciones.