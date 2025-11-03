Asiste al preestreno de ‘Ciudad sin sueño’

Una película de Guillermo Galoe estrenada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes

Fotografía de la película 'Ciudad sin sueño', que se estrena en cines el 21 de noviembre. Manuel Fernandez-Valdes

Sinopsis

Toni tiene 15 años y vive en Cañada Real, el asentamiento irregular más grande de Europa, a las afueras de Madrid. Orgulloso de pertenecer a su familia de chatarreros, pasa los días junto a su abuelo, al que admira y sigue a todas partes. Pero las máquinas de demolición se acercan a la parcela en la que vive y amenazan con arrasar todo lo que conocen. Su abuelo se niega a marcharse, cueste lo que cueste. En esas oscuras noches sin electricidad, las leyendas de su infancia empiezan a sentirse más reales que nunca. Mientras todo cambia a su alrededor, Toni debe elegir: enfrentarse a un futuro incierto o aferrarse a un mundo que está a punto de desaparecer.