Asiste en familia al preestreno de ‘La princesa orgullosa’

Cartel de la película 'La princesa orgullosa' que se estrena en cines el 7 de noviembre de la mano de Vercine.

El próximo 7 de noviembre se estrena en cines La princesa orgullosa, una película de animación infantil del titiritero Radek Beran y el animador David Lisý, que recupera el clásico checo de 1952 de Bořivoj Zeman.

Sinopsis

Ha llegado el momento de que el joven y apuesto rey Benjamín encuentre esposa. Cuando le presentan el retrato de la bella princesa Carolina, queda tan encantado que a cambio le envía su retrato, pero la mimada y orgullosa princesa Carolina lo rechaza. El rey Benjamín decide seducirla y, disfrazado de jardinero, consigue trabajar en su castillo. Descubre que la princesa alguna vez fue feliz y amable y, con la ayuda de la música y las flores, se enamora de él. Cuando sus consejeros, deseosos de permanecer en el poder, encuentran para ella un príncipe débil con quien casarse, Carolina y Benjamín huyen juntos. Los numerosos obstáculos a los que se enfrentarán en su huida los unirán. Sin embargo, Benjamín aún tendrá que revelar la verdad pero el amor y la felicidad prevalecerán.