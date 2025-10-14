Asiste al pase especial de ‘Hasta que me quede sin voz’

Consigue una entrada doble para el documental que muestra el lado más íntimo de Leiva

Cartel promocional de 'Hasta que me quede sin voz'

El próximo 17 de octubre se estrena en cines Hasta que me quede sin voz, una película documental de Movistar Plus, que narra el recorrido vital de Leiva desde el punto más álgido de su carrera hasta uno de los momentos más vulnerables de su vida.

Sinopsis

Leiva narra en primera persona un retrato crudo y sin artificios de la espiral de frenetismo vital que atraviesa, y concede un acceso insólito a su vida en la cúspide de su carrera. Un problema irreversible en una cuerda vocal desafía de manera constante el presente y el futuro de un Leiva que no concibe otra opción que seguir, hasta que se quede sin voz.

Esta película documental es un viaje íntimo y crudo en el que conocerás las piedras angulares de su vida: un accidente que le marcó la vida en su adolescencia, sus comienzos, su barrio, sus amigos y familia, sus inicios con Pereza, el final de la banda y su reencuentro con Rubén Pozo. También mostrará la estrecha relación familiar y profesional con su íntimo amigo Joaquín Sabina, entre otros.