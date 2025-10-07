Asiste a las sesiones de cine del Institut Français de Madrid

Consigue una entrada doble para disfrutar de las películas programadas durante el mes de octubre

Cartel de las proyecciones que podrás disfrutar en la nueva programación de cine de octubre del Institut Français de Madrid.

Como cada mes, te invitamos a disfrutar de las actividades culturales que organiza el Institut Français de Madrid. Durante el mes de octubre, podrás asistir a tres de las proyecciones programadas dentro de la oferta cultural del centro. Elige qué película quieres ver, participa en nuestro concurso y gana tus entradas.