Asiste a las sesiones de cine del Institut Français de Madrid
Consigue una entrada doble para disfrutar de las películas programadas durante el mes de octubre
Como cada mes, te invitamos a disfrutar de las actividades culturales que organiza el Institut Français de Madrid. Durante el mes de octubre, podrás asistir a tres de las proyecciones programadas dentro de la oferta cultural del centro. Elige qué película quieres ver, participa en nuestro concurso y gana tus entradas.
'Vivre avec les loups' de Jean-Michel Bertrand (Jueves 16 de octubre a las 20.00)
Una película que explora la convivencia entre humanos y lobos en los Alpes franceses a través de imágenes impactantes y reflexivas, para cuestionar nuestra relación con lo salvaje y la naturaleza.
'La belle ville' de François Marques y Manon Turina (Viernes 17 de octubre a las 19.00)
Un documental que explora iniciativas urbanas sostenibles surgidas tras la pandemia. Con una mirada poética, propone una nueva forma de habitar la ciudad, donde la naturaleza ocupa un lugar central.
'Crudo' de Julia Ducournau (Viernes 31 de octubre a las 20.00)
La película cuenta la transformación de Justine, una joven vegetariana que desarrolla un deseo insaciable por la carne tras una novatada en la escuela veterinaria. Entre horror y lirismo, explora el despertar de lo monstruoso en clave visceral y simbólica.